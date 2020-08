Unos 80 jóvenes de toda la provincia se reunieron con Perotti y hubo presencia local

Organizado por Fisfe Joven y coordinado por el empresario local Román Guajardo, este miércoles se llevó a cabo un encuentro virtual entre unos 80 jóvenes de toda la provincia y el gobernador Omar Perotti, el cual tuvo participación roldanense.

El mismo se desarrolló durante más de dos horas en las que el mandatario dio lugar a preguntas y dejó en claro varios conceptos entre los que se destacó el llamado a los jóvenes a una participación activa a nivel dirigencial y gremial.

“Desde lo grupal estamos muy complacidos y no solamente queremos agradecer la participación del gobernador sino también el tiempo que nos dedicó”, destacó Guajardo.

Durante la reunión desarrollada por Zoom, en primer lugar tomó la palabra el presidente de la Federación Industrial, Víctor Sarmiento, luego Guillermo Moretti en su carácter de presidente de UIA, luego fue el turno de Tomás Karagozián, en representación de UIA Joven, quien viene respaldando a Fisfe Joven en el trabajo que viene haciendo a nivel provincial. Tras la apertura, Guajardo mencionó los ejes de trabajo en los cuales vienen trabajando en la Federación Industrial de Santa Fe en la incorporación de jóvenes industriales a los cuadros dirigenciales.

“Luego el gobernador hizo un discurso y un recorrido de lo que él espera desarrollar en los distintos ejes de gestión del sector productivo. También participó Claudio Mossuz y Daniel Costamagna por estar vinculados a la cartera productiva y luego fue el espacio de las preguntas”, contó el dirigente local.

En las preguntas, hubo varios conocidos que vienen trabajando en distintas entidades con fuerza, como es el caso de Isabel Benvenuto que hizo una pregunta vinculada a parques y áreas industriales que es un tema del que venimos trabajando. Las otras preguntas estuvieron vinculadas a la matriz energética y biocombustibles, a desarrollo de infraestructura, hidrovías, rutas y red de ferrocarriles.

“Me llevo una sensación muy buena y esperamos que sea el primero de muchos encuentros. Remarco con mucha firmeza lo que dijo el gobernador de que para él sería importante que participemos como jóvenes industriales de todos los debates que sean necesarios para aportar nuestra parte. Él no cree en un consejo de jóvenes, sino que cree en que los jóvenes participen activamente y para nosotros fue importante porque es el trabajo que se viene haciendo en la Federación. A mí, a pesar de mi edad, siempre me hicieron parte y han escuchado mis posturas y las he completado con los dirigentes de mayor trayectoria”, cerró Guajardo.

Por su parte, el presidente de Fisfe, Víctor Sarmiento, señaló: “Hoy tuvimos la oportunidad de ver la fortaleza de la industria joven que tenemos en la provincia. Para nuestra federación ha sido uno de los mejores ejemplos de participación a través de Fisfe Joven y sobre todo hay que destacar el federalismo, porque había participantes de todos los departamentos de la provincia”.

“Hay que hacer una mención especial a la participación y el tiempo que el gobernador le brindó a este espacio armado y conducido por los jóvenes. Este es el gran desafío que tiene Fisfe, trabajar sobre pilares sólidos con una mirada diferente siendo la de los jóvenes la mirada que pretendemos marque el futuro. De estos mas de 80 participantes surgirán los nuevos dirigentes gremiales empresarios y políticos de la provincia”, destacó.

El directivo quiso dedicar un párrafo aparte para la coordinación de Guajardo en todo el encuentro «que fue el corolario final para que esto tuviera el éxito que tenía que tener» al tiempo que proyectó: «Nos esperan nuevos desafíos y darle la posibilidad a nuevos emprendimientos que llevará adelante la Federación Industrial, ya sea en el trabajo con Parques, en la articulación con el sector científico y tecnológico, en la construcción de una mesa que tenga la posibilidad de trabajar para atender al sector industrial mas importante en el futuro que son los jóvenes»