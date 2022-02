Comerciantes roldanenses advierten subas de hasta 70% en la canasta escolar

A pocos días del comienzo de clases, los locales de los diferentes barrios de la ciudad comienzan a recibir las consultas por los precios de los útiles y la canasta escolar.

‘‘El aumento de los útiles para las compras de una canasta escolar para el comienzo de las clases de este año ronda el un 70% respecto al 2021. Además del incremento se produce otra variable que es la falta de muchos útiles que son básicos para los chicos’’, explicó Lorena, dueña de la librería Tateti ubicada en Tierra de Sueños 3 en diálogo con El Roldanense.

‘‘Los chicos que van de Primero a Tercer grado usan cartuchera, lápiz, goma, tijera, regla, sacapuntas y boligoma, y cuadernos ABC. El lápiz Filgo que es el más usado, el año pasado estaba $10 y hoy está $20, en cuanto al uso de los cuadernos lo que más llevan son los de 48 0 50 hojas y las marcas más pedidas son Rivadavia o Éxito que hoy en día están cerca de los $600.Tenemos diferentes cartucheras y modelos, las más económicas arrancan en $300, luego la de uno o dos pisos tradicionales rondan entre los $400 y $800, y también se pueden personalizar y quedan en $1700 ’’, agregó.

‘‘Hoy en día una lista de materiales completa ronda en los $3500. Por la experiencia de los años anteriores, sabemos que la mayoría de los padres espera la lista de útiles que las escuelas por lo general informan en los últimos días de febrero y los primeros de marzo, pero les recomendamos que si pueden se acerquen antes para poder evitar un aumento mayor’’, apuntó Lorena y agregó:‘‘Las mochilas arrancan en $900 las que son de jardín, pero también tenemos las que son de jean lisas en alrededor de $1900’’.

Los elementos que vienen del exterior en cualquier rubro siempre generan un inconveniente para poder tenerlos en stock y el sector de librería no esta exento. ‘‘La faltante pasa por algunos productos esenciales para los más chicos , por ejemplo, hay un desabastecimiento de témperas. Hace unos días fui a una distribuidora a comprar 75 temperas y apenas me pude traer 16. Con los lápices de marcas extranjeras sucede los mismo, hoy en día casi no se consiguen’’, explicó la comerciante.

El barbijo es el nuevo accesorio imprescindible en la lista de compras y también se consigue en el local de Tierra de sueños 3 y se personaliza con su nombre. De hecho, el alcohol en gel y los barbijos forman parte de la lista Vuelta al Cole 2022.

‘‘En nuestro local además ofrecemos el set de jardín para los más pequeños, pero a la vez tenemos la opción de las fotos carnet. Desde nuestro local buscamos llegar a todas las edades y lanzamos un abono de copias para que los que van a la escuela o quienes empiezan la facultad, tengan una opción para que les salga más económico fotocopiar un libro’’, agregó.

Descuentos y Promociones

A la hora de pagar, siempre es bueno ahorrar algunos pesos y buscan la manera de obtener mayores descuentos o reintegros y allí los comerciantes brindan su carta variedad de aceptación de pagos. ‘‘Las formas de pago de la lista de útiles puede ser en efectivo con un descuento del 20% y, quien optan por esta modalidad, tienen de regalo 50 etiquetas de lápices personalizados. También se puede abonar con Billetera Santa Fe los lunes, martes y miércoles y a eso nosotros le agregamos un descuento del 10% en caso de que se junte un grupo de padres y hagan el pedido todos juntos. También la compra que realicen la pueden abonar mediante transferencia bancaria o tarjeta de créditos hasta tres cuotas sin interés’’, explicó Lorena.

En Roldán este año se instala un nuevo colegio y desde Tateti, serán quienes cuenten con el material exclusivo para dicho establecimiento. ‘‘Tendremos a disposición desde los cuadernillos, la lista de materiales y las fotocopias.Además los alumnos podrán contar con un descuento exclusivo en determinadas artículos ’’, contó la emprendedora

Tateti está abierto de lunes a viernes de 7.30 a 13 y por la tarde de 17 a 21 hs, sábados de 9 a 13 y de 17 a 21, en tanto que los domingos y feriados de 10 a 13hs. El local está ubicado en Avenida de la Alegria 645 en Tierra de Sueños 3.