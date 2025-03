Vanina Procopio: “Ni quienes nos gobiernan, ni los que ya estuvieron. Necesitamos una Roldán moderna e innovadora”

Se acerca abril y ya comienza a moverse con fuerza el escenario político roldanense. Con un oficialismo y una oposición que ya mostraron sus cartas, la vuelta de Vanina Procopio fue la sorpresa. La empresaria del turismo que dirigió la secretaría de relaciones institucionales de la municipalidad hasta que tuvo una fuerte discrepancia con Daniel Escalante que derivó en su salida, se presenta como candidata a intendenta por el partido Inspirar.

Procopio se identifica con Amalia Granata “porque siempre damos la cara, vamos con la verdad y no nos atemoriza que nos ataquen desde el poder”.

En esta nota podés conocer más sobre sus propuestas para Roldán

¿Por qué decidiste presentarte?

En Roldán veo que tenemos un potencial enorme, que está totalmente desaprovechado porque los que gobiernan no sirven. Lo conocí de cerca a Daniel Escalante y sé cómo es él y su equipo. Ni que gobernaran 100 años van a poder solucionarle los problemas a los vecinos, no tienen capacidad, ética de trabajo ni inteligencia. Son el pasado, me presento porque sé lo que es tener una empresa, pelearla, vender, innovar y adaptarme a los cambios. Se necesita gente capaz para darle una solución a los roldanenses

¿Cuáles son los problemas que ves en la actual gestión?

Creo que si le preguntas a cualquier vecino, te va a decir que nada funciona en Roldán. Fijate que la gestión decía que, cuando tuvieran un gobierno provincial a favor, iban a empezar a solucionar todo. Bueno, miremos que pasa ahora, con un gobierno afín en la casa gris: se corta la luz, se rompen las calles, no hay presión de agua. Ellos nunca pueden hacer nada. No tiene nada que ver el gobierno provincial o nacional: el equipo de Escalante no está capacitado para llevar adelante la administración municipal.

Al mismo tiempo, tampoco ves una modernización de la ciudad, innovar para traer comercios que inviertan y le den trabajo a nuestros jóvenes. Escalante no sabe lo que es llevar adelante un negocio y espera que Pullaro le solucione todos los problemas

Hablas de nuevos comercios ¿Estás preparando algo al respecto?

Si, la idea que tenemos con mi equipo es llevar la ciudad a nuevos horizontes, siempre respetando la forma de vivir del vecino. Estamos en conversaciones con empresas y emprendimientos, intercambiando ideas pero principalmente convenciéndolos de que, con un liderazgo inteligente y decidido, Roldán puede explotar su potencial para beneficio de todos.

Tu lista apoya a Amalia Granata como candidata a constituyente ¿Cuál es tu relación con ella?

Con Amalia coincidimos en que somos mujeres luchadoras. No nos arrodillamos ante el poder y lo denunciamos. Fíjate que Amalia a nivel provincial, es la única que tiene un discurso propio, sincero, que defiende sin especulaciones. El oficialismo mandó a que sus candidatos cumplan órdenes y ni hablar del peronismo, que está escondido debajo de la cama. Yo me siento identificada con Amalia porque siempre damos la cara, vamos con la verdad y no nos atemoriza que nos ataquen desde el poder. Por eso no tengo miedo en decirlo y te lo repito: en Roldán el problema tiene nombre y apellido, se llama Daniel Escalante. No me importa que me quiera callar.

¿Algún mensaje para los roldanenses?

Les quiero decir que estas elecciones son importantes, porque podemos cambiar la historia. Nos quieren obligar a elegir entre el pasado y el pasado. Los inútiles que están ahora, y los de antes, que nunca pudieron hacer nada por nuestra ciudad. Pero hay otra opción. La opción que mira al futuro y que trae soluciones innovadoras para los vecinos. El 13 de abril podemos empezar a transitar ese camino.