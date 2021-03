Vecinales que están de acuerdo con el comunicado de la Mesa de Diálogo también se hicieron oír

Tras la polémica que se desató la semana pasada cuando dos vecinales emitieron comunicados en oposición al comunicado de la Mesa de Diálogo del Periurbano que había refrendado la Unión de Vecinales, la institución salió este lunes a responder con un escrito en el cual dan cuenta de las razones por las cuales el resto de las vecinales decidieron apoyar el escrito.

“Le debíamos una explicación a nuestros vecinos que estaban preguntando qué postura tenían al resto de las vecinales”, explicaron ante la consulta de El Roldanense.

Firmado por las vecinales de Acequias, Altos Residencial, Don Quijote, El Eden y Bosque Azul, La Esperanza, Los Aromos, Los Indios, el comunicado que enviaron a los medios empieza: “Desde la Unión de Vecinales queremos contarles que la Mesa de Diálogo se conformó a partir de una iniciativa del INTA Oliveros, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través de la Agencia de Extensión Rural Roldán y de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario con asiento en Zavalla, para trabajar con los distintos actores involucrados directamente con el territorio periurbano de nuestra localidad”.

Y luego continúa: “El diagnóstico del que se partió hace cuatro años indicaba que lo que más hacía falta era un encuentro entre las partes que permitiera construir lazos de confianza. Un encuentro que permitiera la flexibilidad y apertura suficientes como para escuchar las necesidades, intereses y preocupaciones de cada uno. De allí la convocatoria a constituir una mesa de acuerdos, en la que nos sentáramos a dialogar como pares”.

Asimismo, agrega: “Sin duda, el diálogo no es un proceso fácil, no es fácil ponerse en el lugar del otro, escuchar sintiendo lo que el otro quiere decir, interpretarlo en su diversidad, ceder con generosidad. Y menos fácil es cuando las decisiones se toman por consenso (unanimidad) y no por mayoría. Por estas razones, consideramos que los resultados que pudimos obtener en estos años de funcionamiento son logros, porque fueron producto de un trabajo de negociación, con avances y retrocesos”.

Por último, remarca: “Como integrantes de la mesa estamos siempre aportando para la unidad de todos, para mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de todos los roldanenses. Apostamos al Diálogo y a seguir avanzando, para así lograr las mejoras en las condiciones de vida y salud ambiental para nuestros vecinos, que ha sido nuestro objetivo desde el comienzo de este camino”.