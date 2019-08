Vecinos de Beaudrix advierten sobre una ola delictiva en el barrio

Vecinos de barrio Beaudrix advierten sobre una ola delictiva en el barrio. En general se trata de delitos contra la propiedad privada o escruches cuando los habitantes de las viviendas no están adentro. «Pareciera una zona liberada», señalaron en contacto con El Roldanense.

Hace dos años mis viejos decidieron mudarse del barrio. En su momento habían marcado el tapial del costado con el número 14 y a la noche de ese mismo día entraron y se robaron de todo. Yo ahora volví hace poco a vivir de nuevo ahí y otra vez me empezaron a marcar las puertas y portones, me controlan cuando llego. El miércoles pasado me fui a jugar al fútbol y cuando volví vi los vidrios rotos del quincho, y cuando entré estaba todo revuelto, me llevaron un TV, un DVD, la Play, mesas, sillas y pavas eléctricas», contó un vecino a este medio.

«Hice la denuncia y fueron a investigar las cámaras y también a patrullar el barrio, pero estas personas siguen haciendo daño. Hace dos semanas robaron en Gálvez y Avellaneda. Todos los días de la semana roban», agregaron.

Otro de los vecinos comentó que también hace algunos meses le robaron 80 metros de tejido e incluso recordaron el robo a la carnicería de Gálvez e Independencia que terminó con personas detenidas.