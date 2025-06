Vecinos de El Alba reclaman ser reconocidos como parte de Roldán: “No existimos para nadie”

En el kilómetro 46,5 de la ruta A012, se encuentra El Alba, un pequeño barrio donde viven alrededor de 25 familias. A pesar de formar parte del ejido urbano de Roldán, los vecinos denuncian que no reciben ningún tipo de servicio y que el municipio no los reconoce formalmente.

“Hace tiempo venimos moviéndonos para que nos reconozcan como barrio de Roldán. No tenemos alumbrado público, no pasa la recolección de residuos, no se corta el pasto. Vivimos en total abandono”, relato Lucio en dialogo con El Roldanense.

Según cuentan, deben resolver por sus propios medios los problemas cotidianos: “Se cae un árbol, lo cortamos nosotros para poder salir a trabajar. Tenemos una sola entrada que está destruida. Si llueve un poco, nos inundamos porque el puente al costado de la ruta está tapado”.

Además, denuncian que la empresa de energía les corta el suministro eléctrico sin ofrecerles una alternativa regularizada. “Estamos con 160 voltios. No tenemos potencia suficiente para calefaccionarnos o tener una vida normal”, explicaron.

En el plano administrativo, aseguran estar atrapados en un limbo legal: “No nos permiten ponerle nombre a las calles ni obtener una dirección oficial. No podemos cambiar el domicilio, no podemos votar donde vivimos. Algunos vecinos pagan el impuesto municipal, pero a otros ni siquiera les permiten transferir la propiedad”.

La semana pasada llevaron su reclamo al Concejo Municipal y presentaron una carta, pero aseguran que no obtuvieron respuestas concretas. “Nos prometieron un montón de cosas. Ni siquiera vino una cuadrilla a cortar el pasto. Sentimos que no existimos para nadie”.

La comunidad, que incluye familias con niños pequeños y personas con discapacidad, organizará una reunión este sábado, a la que esperan que asistan autoridades y medios de comunicación. “Queremos hacerlo por las buenas. Ojalá no tengamos que salir a protestar como última instancia. Lo único que pedimos es vivir con dignidad”.

‘‘En la entrada sobre la ruta , como se aprecia en la foto , no tenemos un cartel señalizando nombre del barrio , una luz, absolutamente nada más allá de que es la única entrada/salida que tenemos, que carece de cualquier tipo de mantenimiento, de hecho se puede apreciar el cañaveral avanzando sobre los lotes sin que nadie lo pare’’, cerró.