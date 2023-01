Sigue la polémica por el viaje de Escalante: el secretario de Gobierno le respondió a Abo Hamed

Luego de que se publicara la nota de la Presidente del Concejo Municipal, la concejal justicialista Susana Abo Hamed, cuestionando la ausencia del Intendente de la Ciudad, el Secretario de Gobierno Luciano Jaeggi le respondió a la edil.

“Es realmente muy llamativo que la Presidenta del Concejo Municipal sea parte de una campaña sucia intentando desprestigiar al Intendente. Utilizaron una foto que es del año 2014, y para sumar al despropósito suben la foto vieja junto al logo del un importante medio de comunicación, y también se equivocaron porque utilizaron un logo que no está vigente”, señaló el Secretario de Gobierno Luciano Jaeggi.

“Abo Hamed no acepta el cambio que votó el vecino, y no para de ponernos palos en la rueda para que Roldan pueda salir adelante. En este caso se mete con la vida privada de toda una familia de trabajo, que siempre vivieron de su profesión. Porque no todos son lo mismo, y la gente lo sabe”, explicó Jaeggi.

En Secretario de Gobierno manifestó también que “La señora Presidente del Concejo Municipal Susana Abo Hamed no tiene tiempo para participar en las sesiones extraordinarias que se han convocado oportunamente, para tratar temas muy importantes como generar las condiciones para sumar empresas que generen empleo, pero si tiene tiempo para dedicarse a estas cosas inadmisibles”.

Por otra parte el funcionario señaló que “desconoce totalmente la leyes porque el Art 32 de la Ley 2756 es muy claro y dice que el Intendente no puede ausentarse por “más de 5 días hábiles” y el Intendente Escalante estuvo trabajando hasta el día viernes 13, viajó el domingo 15 y estará regresando el domingo 22. Es decir, todo conforme a lo que dicta la ley y no como mintió la concejal en su comunicado”.