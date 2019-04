Wirsch y Mateo no podrán votar el domingo: denuncian “persecución política”

El secretario de Producción municipal Germán Wirsch y el concejal oficialista Mariano Mateo no podrán emitir su voto en las elecciones primarias que se llevarán a cabo este domingo. El motivo: sus domicilios vinieron “observados” en el Padrón que envía a todas las localidades el Tribunal Electoral, lo cual les imposibilita elegir candidatos locales en las urnas.

Este miércoles hicieron una conferencia de prensa para explicar la situación ante los medios, cada uno detalló su caso personal, denunciaron «persecución política» y apuntaron hacia quienes creen responsables de llevar adelante la movida.

“Como concejal, nacido en Roldán y que vivo acá hace 28 años me siento indignado. Hay muchas formas de hacer política desde el Concejo presentando proyectos para cambiar la calidad de vida del roldanense, y esto lo digo puntualmente por el Frente Roldanense. Pero esto es caer muy bajo, denunciarme a mi, a mis hermanas, a mi papá, a mi mama, a mi novia a mi abuela. Nos hicieron pasar un momento horrible porque me denuncian por no ser roldanense, entonces como puedo ser concejal. Vivo acá y no tengo nada que esconder”, señaló.

Asimismo, el edil detalló: “En mi casa vivían mis abuelos. Mi papá heredó ese inmueble donde hay tres casas, una corresponde a mi tío y otra a mi otro tío. Esas casas se alquilan y hay gente que quedó con el domicilio ahí. Pero en este caso me denunciaron a mi, no un domicilio, y hoy me veo con imposibilidad de poder votar y participar de las elecciones”.

Wirsch también contó su caso: “Lo mismo pasa en mi casa. Soy nacido en Roldán, vivo acá hace 34 años y venirnos a denunciar que no somos roldanenses es una tomada de pelo y una falta de argumento del Frente Progresista de Roldán. En mi caso, mi DNI dice el domicilio de mi mamá en calle Pellegrini donde viví toda mi vida y ahora me mudé hace algunos años a barrio Las Tardes. Es indignante, es querer que Susana tenga unos votos menos, pero sin argumentos”, sostuvo.

Ambos señalaron que se enteraron de la situación cuando llegaron los padrones provisorios y en ese momento hicieron los descargos correspondientes en el Tribunal Electoral, “pero pese a eso ahora cuando vinieron los definitivos, estamos observados nuevamente, lo cual nos imposibilita votar porque significa que no tenemos domicilio en Roldán”, agregó Wirsch y calificó la situación de “ilógica”.

“Hace dos años nos quisieron hacer la misma jugada, hicimos los descargos y nos permitieron votar. En ese caso no sabemos si es una jugada del secretario del bloque del Frente Progresista que fue el que estuvo moviendo las cuestiones atrás de cada uno de los domicilios, pero llamamos al Tribunal a la reflexión y haremos las denuncias correspondientes”, sumó el funcionario.

Por su parte Mateo, también señaló a ese espacio político como responsable: “El secretario de bloque del Frente Roldanense, Alan Stumvoll, junto con oficiales del Tribunal fue quien vino a constatar si nosotros vivíamos ahí y por eso nosotros denunciamos que detrás de esto está el Frente Roldanense. Ese mismo día, nosotros constatamos que vivíamos ahí y mandamos una fotocopia del DNI y pedimos que vengan a constatar verdaderamente, y vinieron. Pensamos que en el parón íbamos a venir listos para votar pero no, vinimos observamos de nuevo”, dijo.

Según remarcan, no son los únicos ciudadanos que están en esa situación aunque si son los únicos con cargos públicos. “Es apuntar contra el derecho más importante que tenemos como ciudadanos en la democracia, a negarnos el voto”, definieron.