Se habían lanzado a la contienda por el Concejo pero advierten que les “bajaron la lista”

La agrupación Recuperemos Roldán, encabezada por Leonardo Oviedo, confirma que no podrá participar de las elecciones, aún cuando, según aseveran, el jueves 14 de marzo su lista había sido publicada y confirmada en el Boletín Oficial.

“Problemas administrativos del partido Campo Popular, jugada política y otros motivos, son los que abundan en el panorama electoral”, remarcan en un comunicado enviado a El Roldanense y afirman: “Queremos aclarar que no nos bajamos, que no fue nuestra decisión, y que seguimos en pie más que nunca, con el deseo y objetivo de ayudar a conseguir una ciudad moderna, segura, eficiente y por sobre todo a la altura de nuestra gente”.

“Ya nos conocen, nacimos en esta ciudad, vivimos en esta ciudad, somos una agrupación joven, profesional, con ideas y convicciones claras, estamos seguros de que podemos estar mejor y nos sentimos capacitados para lograrlo. Queremos una sociedad sin delincuencia, sin drogas, con más y mejor educación, una ciudad limpia, con calles transitables, sin desocupación. Recuperemos Roldán no se formó para hacer política de la manera convencional, no buscamos un redito personal, económico o laboral. Por eso hoy más que nunca seguimos adelante, esto nos da más fuerza, y nos da la pauta de que vamos por el camino correcto, sin vendernos, ni traicionar nuestros ideales, agradecemos a todos los partidos que nos han llamado formar alianzas, pero no somos más de lo mismo, somos la nueva política”, agregaron.

“Tenemos que manifestar que fue un golpe duro el no poder participar en estas elecciones, porque nos veíamos con posibilidades de ocupar un lugar en el Concejo, pero nos encontraremos con varias piedras en el camino, y nunca darnos por vencidos. Vamos a seguir trabajando, con la transparencia que se merece la ciudad de Roldán, tal vez pecamos por inexpertos o tal vez fue un derecho de piso en este turbio mundo de la política, pero seguimos adelante”, aseveraron.

“Formamos parte del grupo “Santa Fe Emergente”, un logro que se pudo concretar gracias a la capacidad, la gestión y las ganas de trabajar. Esto nos abre las puertas a un mundo nuevo de oportunidades y nos da las herramientas para poder ayudar a quienes más lo necesitan”, sumaron y por último, resaltaron: “Esto realmente nos hace mas fuertes, estamos abiertos a nuevas sugerencias, nuevas ideas y obviamente a quienes quieran participar de nuestro equipo de trabajo, esto recién comienza y le decimos a la clase política de Roldán que nos veremos en dos años, pero al vecino que nos veremos todos los días.