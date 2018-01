Escuela Nº 1402 de Tierra de Sueños 3: un sueño hecho realidad Cuando vine a conocer el barrio, hace dos años, lo primero que me mostró mi marido fue la Escuela. Lo hizo para terminar de convencerme de que era el lugar ideal para vivir.

Por Claudia M. Dolci

Directora Organizadora Escuela Nº 1402

La escuela 1402 de Tierra de Sueños 3 ubicada exactamente en calle Henri Dunant 635 fue “parida” gracias a la gente, a las madres, a los vecinos que reclamaban incesantemente por la apertura del edificio escolar, una Escuela en el barrio, para no viajar más, para no salir a la ruta, para ir caminando o en bici. Tuvo muchos dolores de parto esta “parición” ya que cuestiones administrativas y políticas, hacían que se demorara su debut. Y finalmente nació en marzo de 2017 e inaugurada oficialmente el 7 de abril.

Cuando vine a conocer el barrio, hace dos años, lo primero que me mostró mi marido fue la Escuela. Lo hizo para terminar de convencerme de que era el lugar ideal para vivir; que las palmeras, que la tranquilidad, que la paz. Y yo me preguntaba: ¿y los árboles? ¿y las calles? y ¿el gas? –Pronto será un lugar soñado–, me respondía… Aún hay sueños por cumplir, pero uno se hizo realidad: ser la Directora Organizadora de la Escuela Nueva de TS3. Y fue maravilloso, un desafío que elegí transitar. Me tocó todo el trabajo de “preparto”, en soledad al principio, ya que el 1º de febrero me dieron las llaves del edificio y ahí lo conocí y me enamoré. Con dos mesitas y cuatro sillas empezó el período de inscripción, y agradezco infinitamente la colaboración y apoyo de Graciela, Ingrid y Alexandra que se sentaron conmigo y me ayudaron a recibir a la oleada de gente ansiosa y expectante que quería inscribir a sus hijos. Muchos vecinos, conocidos, agrupaciones como la Vecinal de TS2 y 3 y Vecinos unidos, la Municipalidad de Roldán, y sobre todo las nuevas familias que integran la comunidad educativa, se acercaron para aportar, para sumar, para colaborar y hacer de esta “recién nacida” un lugar en el que todos quieran estar. Recibimos donaciones desinteresadas de 2 anafes, 4 ficheros, 10 PC completas para una futura sala de informática, 1 PC completa para dirección, 2 impresoras, elementos de limpieza y de cocina, sillas y mesas de escritorio, bancos para las galerías, accesorios para los baños, libros y juguetes.

Y las expectativas sobre la cantidad de niños fueron superadas, y se logró, a través del compromiso del Ministerio de Educación de la Provincia, que se abrieran 4 salas de Nivel Inicial y de 1º a 6º, con dos secciones para primer grado. Para el 2018, contaremos adicionalmente, con dos primeros, dos segundos y un séptimo grado. Además, el barrio crece y la familia se agranda! Hay nuevos inscriptos para el 2018, y el 27/12 nos comunicaron formalmente que se abrirá otra sala para niños de 4 años en el turno tarde. Con esto seguramente, se seguirá dando curso a todos los trámites que se vienen haciendo para que se independice el Nivel Inicial con Dirección propia al contar con 5 salas. Otras gestiones que este Equipo Directivo, con Soledad Rivadeneyra, Vice Directora Organizadora y yo, viene realizando en cuanto al potencial caudal de alumnos para este y el siguiente ciclo lectivo, es la conformación de secciones para que la Escuela funcione en ambos turnos en el 2019. Y obviamente la creación de cargos de horas de especialidades con las que aún no contamos como Plástica, Tecnología, Música, Ajedrez e Inglés para 7º. El único cargo de especialidad que nos concedieron fue Educación Física, a mediados de año. Un logro importante, fue la tramitación de “copa de leche”, que fue concedida y comenzará a llegar en marzo próximo, la partida presupuestaria correspondiente.

El desafío mayor fue la creación de la Asociación Cooperadora, que como todos saben, cualquier institución debe tener. Como personal directivo único al principio, me asesoré con Federación de Cooperadoras y con otras instituciones de la ciudad para convocar e invitar a la primer Asamblea constitutiva que se efectivizó el 29 de marzo. En un clima de ansiedad, deseos, proyectos, nervios se desarrolló la reunión y finalmente quedó constituida la primera Comisión…otro nacimiento más! Un grupo de excelentes personas, que con aciertos, errores, dudas, logros y sobre todo disposición, tiempo y presencia, hicieron que la Escuela fuera tomando forma. También se pudo conformar el Club de Madres, una subcomisión que trabaja a la par y tomó las riendas de varios eventos, como la Fiesta de Colectividades, venta de empanadas, y la Fiesta de fin de año junto con la Asociación cooperadora y el cuerpo docente.

Los recursos del Ministerio se destinaron a proveer los cargos, ventiladores y el mobiliario necesario, en tanto que la Cooperadora con el aporte voluntario de los padres, proveyó de artículos de librería y de limpieza durante todo el año, duplicado de las 40 llaves de la escuela, cortinas para todas las aulas, hidrolavadora, equipo de sonido y micrófonos inalámbricos, gran cantidad de elementos para Educación Física, equipamiento para armar la Biblioteca, construcción de los gabinetes para las futuras calderas, compra de tablero magnético para taller de ajedrez y pago de seguro para el profesor Guillermo que brindó clases gratuitas ad honorem dos veces por semana, alquiler mensual de una fotocopiadora para uso interno, pago mensual de cobertura médica como área Protegida por Emergencias 351111, pago mensual de bidones de agua para consumo en los recreos, compra de materiales para refacciones generales, adquisición de juegos infantiles Crucijuegos que se ubicarán en el terreno lindante, compra de pinturas y pinceles para los murales, estanterías de madera y de metal, pago de libros y medios viajes a alumnos cuyos padres no pudieron solventar esos gastos, pagos de gastos extras en actos escolares paseos y dormidas, compra y colocación de reflectores en el patio y aseguraron con rejas el sector de dirección y el futuro salón de informática, entre otras tantas cosas.

Desde comienzo del ciclo lectivo que me tocó gestionar, se hicieron diversas presentaciones en el Ministerio para el otorgamiento de calderas y radiadores, rejas para toda la escuela, alarmas, matafuegos, mapoteca, materiales didácticos de geometría y laboratorio, que aún esperamos se nos concedan y que fueron reiteradas veces reclamados por este Equipo y por los padres de Comisión Cooperadora y Club de madres que se acercaron a la sede Ministerial.

Quiero finalizar este racconto anunciando que este sueño realizado llega a su fin, y que me voy a cumplir otro como Directora en la Escuela Fiscal 229 en Roldán. Dejo en “mi Escuelita” un pedazo de mí, y en las manos del futuro Equipo Directivo que asumirá en marzo. Además confío en que el nuevo plantel docente titular que se hará cargo ya sea por traslado o titularización en el 2018, continuará el proyecto iniciado. También auguro éxitos a la Comisión de Cooperadora que se renueve o continúe, conformada por los socios que colaboran mensualmente y que más allá de un aporte económico, ponen su tiempo, ganas, energía y dedicación para que se cumpla el objetivo principal de la Escuela inclusiva y para todos: la felicidad, bienestar y educación de los niños. Saludo desde el corazón a las docentes que transitaron conmigo este año, tratando siempre de brindar lo mejor, algunas del barrio, o de Roldán, otras de Pueblo Esther, de Soldini, de Capitán Bermúdez, de Rosario, que a pesar de tener otras ofertas cerca de sus casas, eligieron por amor, la 1402: Silvana, Daniela, Jesica, Elina, Karina, Anabela, Fernanda, Mirna, Daniela 2º, Nanci, Luciano, Carolina, Natalia, Paola, Silvia, Silvana; y sobre todo a mi coequiper, Soledad, un ángel y una maravillosa persona, que toma la Vice Dirección de la escuela 528 en Rosario. Una mención especial a Marcela, secretaria y compañera leal y eficiente, que logró también el sueño de estar en la escuela de su barrio. Y los asistentes escolares! Tan importantes y necesarios, en el comienzo Roxana y Florencia, y luego los titulares Silvio y Celia, que junto con Marcela continuarán en el 2018.

Siempre a disposición, los saludo desde el alma y deseo un año maravilloso para todos.