Más patrullaje: a las dos Chevrolet se le suma una Amarok para la zona de loteos Lo anunció el intendente Pedretti tras recibir la llave de los vehículos de mano del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el senador Armando Traferri.

Este sábado el ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro entregó en mano al intendente José María Pedretti la llave de dos nuevas unidades cero kilómetro que, tal como se había anunciado, estaban destinadas a la ciudad para reforzar el patrullaje del Comando y de la Comisaría Sexta.

Pero además, el mandatario se trajo una yapa del acto desarrollado en San Lorenzo: una unidad Amarok que será destinada exclusivamente a incrementar la vigilancia en la zona de loteos. “Las unidades ya están en la ciudad y fueron puestas funciones”, aseguró el titular del Ejecutivo.

“En el palco de los festejos por los 150 años de la ciudad el gobernador me preguntó qué era lo que más necesitábamos y yo le dije <<seguridad>> en cualquiera de sus formas. Ahí me contó que estaban por ampliar la partida en esa materia. Durante el año me reuní varias veces con Pullaro en gobernación y le planteé muchas otras necesidades como más oficiales, motos para loteos, móviles y el destacamento de Tierra de Sueños 3”, contó Pedretti sobre los inicios de las gestiones.

“Sé que los concejales también pidieron los móviles, incluso las vecinales también hicieron su gestión. Acá no hay mérito personal sino colectivo y lo que hay que aplaudir es la decisión política del gobernador de decidir invertir en seguridad”, agregó el intendente.

Fueron 16 las nuevas camionetas que el ministerio que conduce Pullaro entregó a la Unidad Regional XVII y que fueron distribuidas entre las localidades que comprende dicha sede policial: San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Carcarañá, Puerto San Martín, San Jerónimo y Timbúes.