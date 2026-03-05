Venden residencia con cinco habitaciones en zona muy demandada de Funes
Una propiedad ideal para quienes buscan amplitud, seguridad y categoría, con la posibilidad de contemplar parte de pago. Fotos y más info, a un click.
VENTA-CASA – FUNES
850 m² de terreno | 490 m² cubiertos
Ahora Negocios Inmobiliarios vende residencia construida en 2008, desarrollada sobre lote de 850 m² con 490 m² cubiertos, ubicada en zona residencial de Funes.
Propiedad sólida, luminosa y con detalles de alta calidad.
Distribución:
– 5 habitaciones
– 4 baños completos
– Biblioteca
– Oficina privada
– Dependencia de servicio
– Lavadero independiente
– Balcón
– Galería
– Quincho equipado
– Sala de juegos
Exterior y bienestar:
– Piscina con hidromasaje
– Solarium
– Jardín parquizado
– Sauna
Detalles premium:
– Mármol de Carrara
– Ducha escocesa
– Calefacción por tiro balanceado
– Aire acondicionado
– Reguladores de tensión
– Cisterna de 2.000 litros
– Termotanque
– Sistema de alarma interna y perimetral
Servicios completos: agua, electricidad y gas natural.
– Acepta permuta por departamento hasta U$S 80.000.
📍Agente comercial
📍Sandra Szuber
📲3412422926
📩Sandra.ahora desarrollos@gamil.com
Mat 2154