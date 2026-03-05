Venden residencia con cinco habitaciones en zona muy demandada de Funes

VENTA-CASA – FUNES

850 m² de terreno | 490 m² cubiertos

Ahora Negocios Inmobiliarios vende residencia construida en 2008, desarrollada sobre lote de 850 m² con 490 m² cubiertos, ubicada en zona residencial de Funes.

Propiedad sólida, luminosa y con detalles de alta calidad.

Distribución:

– 5 habitaciones

– 4 baños completos

– Biblioteca

– Oficina privada

– Dependencia de servicio

– Lavadero independiente

– Balcón

– Galería

– Quincho equipado

– Sala de juegos

Exterior y bienestar:

– Piscina con hidromasaje

– Solarium

– Jardín parquizado

– Sauna

Detalles premium:

– Mármol de Carrara

– Ducha escocesa

– Calefacción por tiro balanceado

– Aire acondicionado

– Reguladores de tensión

– Cisterna de 2.000 litros

– Termotanque

– Sistema de alarma interna y perimetral

Servicios completos: agua, electricidad y gas natural.

– Acepta permuta por departamento hasta U$S 80.000.

Una propiedad ideal para quienes buscan amplitud, seguridad y categoría, con la posibilidad de contemplar parte de pago.

📍Agente comercial

📍Sandra Szuber

📲3412422926

📩Sandra.ahora desarrollos@gamil.com

Mat 2154