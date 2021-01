El roldanense Imanol Machuca debutó en la Primera División del fútbol argentino

Los sueños están para ser cumplidos. El roldanense Imanol Machuca en el último partido del Club Atlético Unión de Santa Fe que disputó frente a Patronato de Paraná por la Copa Diego Maradona del fútbol argentino consiguió hacer que su mayo anhelo se haga realidad: debutó en la máxima categoría del Fútbol Argentino.

El delantero que comenzó su carrera futbolística en el club San Lorenzo de Roldán en diálogo con El Roldanense comentó: ‘‘Estoy muy contento de haber debutado en la primera división del fútbol argentino. Trabajé y lo esperé mucho a este momento y se me dio en la última fecha del torneo y la verdad es que me va a quedar guardado en mi memoria para el resto de mi vida’’.

‘‘Este logro de llegar a jugar en Primera se lo dedico a mi familia en especial, y a mi viejo en particular que siempre me alentó para que yo pueda seguir jugando. Si bien el resultado no fue el deseado porque el equipo terminó perdiendo, para mi el partido del otro día junto al encuentro que entré a jugar unos minutos por Copa Sudamericana son momentos que me llenan el alma’’, señaló Machuca.

De cara a lo que viene, el juvenil, remarcó: ‘‘Este pasado lunes comenzamos la pretemporada para lo que será el torneo próximo que comenzará el 14 de febrero. Ahora más que antes debo seguir trabajando fuerte para poder tener continuidad en la primera división y de esa manera poder estabilizarme en la máxima categoría del fútbol de nuestro país’’.

Machuca nació futbolísticamente en el club San Lorenzo de Roldán, y luego pasó por El Porvenir de San Jerónimo Sud y Sportivo Matienzo de Pujato, hasta llegar en 2019 a Unión de Santa Fe. En las redes oficiales del Tatengue quedó registrado el momento exacto que ingresó el roldanense a enfrentar a Patronato de Paraná: