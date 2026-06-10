A tres meses del inicio de obras, Distrito Roldán lleva vendidos más del 35% de sus lotes

A tres meses del inicio formal de las obras, Distrito Roldán lleva vendidos más del 35% de sus 180 lotes. La cifra resulta llamativa en un contexto donde proyectos similares avanzan más lento y el comprador suele tomarse su tiempo, y posiciona al desarrollo del Grupo Transatlántica entre los de mayor dinamismo comercial del corredor Roldán–Funes.

El ritmo no es casualidad. En Distrito Roldán se combinan una desarrolladora de confianza, una ubicación estratégica sobre Ruta 9, servicios completos y un plazo de entrega corto que el mercado lee como una ventaja concreta frente a otros proyectos. La ejecución de las obras está a cargo de la constructora EDECA, con amplia experiencia en urbanizaciones de la región.

Nuevos esquemas en dólares

Para los lotes residenciales, el plan vigente contempla un anticipo del 30% y un saldo en 24 cuotas fijas en dólares. Para los lotes comerciales con frente a Ruta Nacional 9, el anticipo es del 50% con saldo en 12 cuotas fijas, también en dólares. Ambos esquemas mantienen un descuento por pago al contado.

Servicios completos y ubicación estratégica

El proyecto contempla 180 lotes en total: 159 residenciales y 21 comerciales sobre Ruta 9. La planificación incluye pavimento y cordón cuneta, red eléctrica e iluminación, agua corriente, gas natural y un plan de forestación. El barrio se encuentra a pocos minutos de Rosario y cuenta con acceso directo a Ruta Nacional 9.

Consultas

La comercialización está a cargo de SI INMOBILIARIA, agencia con más de 40 años de actividad en la región, con oficinas en Funes (Hipólito Yrigoyen 2643) y Roldán (1ro de Mayo 258). Consultas, disponibilidad y visitas: WhatsApp +54 9 341 334-0916 · siinmobiliaria.com .