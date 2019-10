Cambiemos va por la hazaña: “El objetivo es ganar Roldán y creo que lo vamos a lograr”

Al unísono con la gira del “Si se puede” que se puso al hombro el propio presidente Mauricio Macri con el objetivo de revertir el duro embate electoral que significó la derrota en las Paso, este sábado estuvieron en la ciudad dirigentes de Cambiemos en una reunión que mantuvieron con militantes y fiscales.

Por momentos la charla se tornó casi una catarsis de unos y otros, donde no faltaron los pases de factura de la militancia sobre la poca importancia que se le dio desde el partido a las Paso no sólo a nivel nacional sino también en la ciudad donde, según advertían, no hubo prácticamente recursos para hacer campaña. Vale recordar que la fórmula Macri- Picheto se ubicó cómoda en un segundo puesto en la ciudad.

El guante fue recogido por los dirigentes. “Menospreciamos las Paso. Desde Macri hasta el más simple dirigente subestimó las primarias y el sacudón que recibimos fue muy importante”, reconoció el edil Roberto Amsler que ofició de anfitrión a los diputados German Mastrocola, Sergio Mas Varela, Lucas Incico y la concejal rosarina Renata Ghilotti.

“El objetivo es ganar Roldán y creo que lo vamos a lograr. Ya tenemos 60 fiscales para la ciudad”, saludó Amsler y sostuvo que si bien el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) a nivel local ya manifestó públicamente su apoyo a la fórmula que encabeza Roberto Lavagna, “hay radicales que nos van a apoyar”.

La afirmación llegó luego de que una de las futuras fiscales que estaban en el encuentro preguntara sobre el rol del radicalismo local.

“El proceso electoral que estamos viviendo es uno de los más importantes de la historia argentina y ustedes lo saben. Es mucho lo que está en juego, un estilo de vida, el respecto básico a la Constitución, al sistema democrático republicano, más allá de los nombres propios o de los candidatos y el primero que lo tiene claro es Macri”, sostuvo Incico.

“La grieta pone a cada uno en su lugar y tenemos claro en qué lugar estamos y qué lugar queremos seguir defendiendo. En la economía se han cometido errores pero se han intentado subsanar. No sé han cometido delitos y ahí hay una grieta. Hay muchas cosas por seguir arreglando y esa es la lucha que tenemos que seguir dando. El si se puede es una linda consigna pero cobra valor en momentos difíciles, no solo tenemos que decirlo sino demostrarlo”, arengó el diputado.

“Quedan 20 días muy duros. El trabajo que cada uno puede hacer en su metro cuadrado es hacerle ver a los suyos lo que verdaderamente está en juego este 27 de octubre. No es Alberto Fernández, es el kirchnerismo”, aseveró.