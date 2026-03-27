Cómo era hace 100 años: el Hakoah Viena, el club que inventó las giras comerciales

En esta reseña de 1xBet vamos a repasar el aporte al desarrollo del marketing deportivo que hizo el Hakoah Viena, un club que construyó su marca mucho antes de que eso fuera algo habitual.

Cómo el Hakoah unió a las industrias del deporte y del espectáculo

En la década de 1920, casi nadie pensaba en la importancia del negocio dentro del deporte. El pionero fue el Hakoah Viena, el club que convirtió sus giras en un verdadero espectáculo. La emoción y las tribunas llenas eran parte esencial de cada partido como visitante del equipo vienés.

El Hakoah era un club judío, y sus dirigentes supieron aprovechar esa identidad para transformar sus giras en un negocio rentable. La llegada del equipo a cualquier ciudad de Europa o de Estados Unidos garantizaba un enorme apoyo de la comunidad judía local. Para darse una idea, ¡hasta el gran intelectual Franz Kafka era hincha del equipo!

El Hakoah no solo vendía 90 minutos de fútbol, sino también su prestigio como campeón: el equipo ganó la liga austríaca en la temporada 1924–25. Por eso, el club vienés recorría el mundo como un proyecto deportivo exitoso y atractivo.

Goleada a West Ham y reconocimiento en toda Inglaterra

El Hakoah Viena, al igual que 1xBet, siempre apuntó alto. ¿Qué podía ser mejor que vencer a los creadores del fútbol en su propio terreno? Para hacer realidad esta idea osada, el equipo realizó una gira por Inglaterra en 1923, en la que derrotó 5-0 al West Ham United, convirtiéndose en el primer club del continente en ganarle a un equipo inglés en su casa. En ese momento, los Hammers venían de ser subcampeones de la FA Cup y jugaban en la primera división. Un año después, el Hakoah venció al Slavia Praga como visitante, ¡y el equipo checoslovaco llevaba más de 10 años invicto como local!

La victoria frente a West Ham tuvo el efecto ideal: el Hakoah reforzó su imagen como equipo fuerte y consiguió una gran repercusión. En los años 20, el fútbol inglés era considerado el máximo referente a nivel mundial, y un triunfo así convirtió al equipo vienés de inmediato en una sensación internacional. A partir de ese increíble éxito, cada partido del Hakoah era considerado un gran evento.

El sueño americano hecho realidad

El verdadero alcance del modelo de giras comerciales creado por el Hakoah quedó en evidencia en 1926, cuando el club viajó a Estados Unidos. Según reportes de la época, los primeros tres partidos del principal equipo judío reunieron a 25.000, 30.000 y 36.000 espectadores. Estos números resultaban impresionantes para un país donde al fútbol lo llaman soccer y ni siquiera está entre los tres deportes más populares.

La gira alcanzó su punto máximo el 1 de mayo en el estadio Polo Grounds, en Nueva York, cuando el partido entre el Hakoah y los New York Stars convocó a 46.000 personas, lo que estableció un récord histórico de asistencia para un partido de fútbol en Estados Unidos. Ese récord no se superó hasta más de medio siglo después, en la era de Pelé y el New York Cosmos.

Algunas fuentes señalan que el club vienés disputó 10 partidos durante su gira por Estados Unidos, con una asistencia total que superó los 200.000 espectadores.

Como suele pasar, el punto de mayor éxito también marcó el inicio del declive del Hakoah. El club descubrió un mercado atractivo y fortaleció su reputación, pero también surgió una fractura dentro del equipo. Después de la exitosa gira por Estados Unidos, muchos jugadores no quisieron regresar a Austria. Así que mientras la marca Hakoah se benefició del viaje, el equipo salió perjudicado.

En 1927, un año después de la gran gira del Hakoah por Estados Unidos, equipos de Austria, Checoslovaquia, Uruguay, Palestina bajo mandato británico, Canadá e Irlanda comenzaron también sus viajes internacionales. Los futbolistas dejaron de jugar exclusivamente en sus países y se transformaron para siempre en verdaderos peregrinos.

¡Sé el primero en descubrir las mejores historias del fútbol con 1xBet Argentina!