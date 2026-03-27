Elecciones en Coprol: Diego Angeloni va por la reelección sin oposición a la vista

La Cooperativa de Provisión de Servicios de Agua Potable y Obras Publicas de Roldan (COPROL) elige este viernes autoridades. La Asamblea se llevará a cabo a las 17hs en la sede central de la entidad y como eje central se tratará la renovación de seis cargos, entre ellos el de presidente.

Con Diego Angeloni a la cabeza, la lista “De todos y para todos” es la única que se presentó, una situación que despertó alguna que otra suspicacia ya que la convocatoria fue hecho sólo en la versión impresa del diario La Capital, sin pasar por medios locales, ni redes sociales, ni la propia página de la Cooperativa y casi sin que se entere nadie.

La lista, presidida por Angeloni, la completan: como Secretario Héctor Banega, como tesorero Damián Clemente, como vocales Damián Cosentino, Jorge Sgambellure, y Marcelo Pechinenda; como síndico titular Enrique Catalano y como síndico suplente Alfredo Scatnogli.

Para votar los asociados tienen que pre acreditarse, es decir, cada asociado deberá solicitar previamente en la administración una credencial en la cual consta su nombre. apellido y número de socio.

Quienes levanten la mano aprobarán -según consta en lo que fue publicado- no sólo la lista que estará al mando sino también la Memoria, y el Informe del Sindico y del Auditor, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2026, es decir, un período que aun no terminó.