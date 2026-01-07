Dueño vende: casa de tres habitaciones en Tierra de Sueños 2 (obra avanzada)
Ubicada sobre un lote de 360 m², la vivienda cuenta con 80 m² cubiertos. Escrituración inmediata. Apto crédito.
Dueño vende: casa 3 Habitaciones Tierra De Sueños 2 – Roldán, Obra Avanzada
Se ofrece a la venta propiedad en construcción con excelente proyección. Ubicada sobre un lote de 360 m², la vivienda cuenta con 80 m² cubiertos.
Distribución:
3 Dormitorios
Living-comedor integrado
Cocina
Baño amplio
Detalles de obra en construcción:
-Buena distribución
– Techo de viguetas
– Pisos cerámicos ya colocados en parte de la unidad.
– Cielorraso de PVC en cocina y baño.
– Aberturas de aluminio instaladas.
– Amplio patio.
– Espacio para cochera en el frente.
– Preinstalación de aire acondicionados.
– Servicios de luz, agua y gas
Excelente ubicación, a metros del centro comercial de Tierra de Sueños 2.
Escrituración inmediata.
Apto crédito.
Dueño vende: 3412126453
Precio: u$s82.000