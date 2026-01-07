Dueño vende: casa de tres habitaciones en Tierra de Sueños 2 (obra avanzada)

Dueño vende: casa 3 Habitaciones Tierra De Sueños 2 – Roldán, Obra Avanzada

Se ofrece a la venta propiedad en construcción con excelente proyección. Ubicada sobre un lote de 360 m², la vivienda cuenta con 80 m² cubiertos.

Distribución:

3 Dormitorios

Living-comedor integrado

Cocina

Baño amplio

Detalles de obra en construcción:

-Buena distribución

– Techo de viguetas

– Pisos cerámicos ya colocados en parte de la unidad.

– Cielorraso de PVC en cocina y baño.

– Aberturas de aluminio instaladas.

– Amplio patio.

– Espacio para cochera en el frente.

– Preinstalación de aire acondicionados.

– Servicios de luz, agua y gas

Excelente ubicación, a metros del centro comercial de Tierra de Sueños 2.

Escrituración inmediata.

Apto crédito.

Dueño vende: 3412126453

Precio: u$s82.000