Contención y tratamiento de adicciones: Roldán inauguró la segunda sede del programa Acompañarte
Se trata de un dispositivo regional de prevención y acompañamiento que está destinado a niños y adolescentes, y cuenta con un equipo interdisciplinario. Galería de imágenes del lugar.
La Municipalidad inauguró este jueves la Casa Horizonte, segunda sede del programa Acompañarte en Roldán, por calle Sarmiento al 1145.
Es un dispositivo regional de prevención, acompañamiento y abordaje integral de adicciones, destinado a niños, niñas y adolescentes.
Cuenta con un equipo integrado por docentes de nivel primario, psicóloga, psiquiatra, psicopedagoga, trabajadora social y talleristas. Trabaja articuladamente con familias, instituciones educativas , centros de salud y organizaciones comunitarias.
“Adolescentes de nuestra ciudad y la región van a poder recibir tratamiento. Atrás de esto hay familias con mucho dolor y angustia, pero tambien hay un horizonte y, más importante aún, una esperanza”, dijo el intendente Daniel Escalante.
Del acto también fueron parte la diputada Silvana Di Stefano y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, María Victoria Tejeda.