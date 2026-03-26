Cambio obligado en el bloque oficialista del Concejo: sale Reijember entra Palacios

El Concejo de Roldán cambiará su composición por tiempo determinado y por una situación obligada: la edil del bloque oficialista Mariel Reihember presentó un pedido de licencia por enfermedad por 30 días y será reemplazada en sus funciones por Viviana Palacios.

Palacios ocupaba el cuarto lugar en la lista de candidatos y le corresponde ingresar por cupo femenino.

El pedido pasó por el Tribunal Electoral y fue será aprobado este jueves en una sesión extraordinaria por todos los ediles, pese a que ya se empezó a ser efectivo desde el martes 17 de marzo.