Empresa del Parque Industrial de Roldán recibió la visita de importante funcionario nacional

En una jornada marcada por el diálogo y la innovación, la empresa Bionbax S.A. recibió en sus instalaciones ubicadas en el Parque Industrial de Roldán al Lic. Pablo Agustín Lavigne, Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación.

El encuentro tuvo como eje la reciente resolución que incorpora a Bionbax al régimen de Empresas de Economía del Conocimiento, un reconocimiento que posiciona a la compañía como referente regional en el desarrollo de bioplásticos biodegradables.

“Ser parte de este régimen nos abre nuevas oportunidades de crecimiento y nos permite visibilizar el aporte de la biotecnología argentina al mundo”, destacaron los directivos de la firma.

Durante la conversación se abordaron los desafíos del sector ante la ausencia de una regulación específica, subrayando el carácter pionero de Bionbax como primera empresa de bioplásticos de Sudamérica en producir materiales a partir de aceite de soja.

Los socios de la compañía, Ezequiel Salas, Gabriel Fernández y Leonardo Romera, remarcaron la importancia de la innovación con raíz local: “Estamos dando valor agregado a la soja, justo en el corazón de Santa Fe. Es un paso decisivo para demostrar que nuestra región puede liderar la transición hacia materiales más sustentables”, señaló Gabriel Fernández.

Por su parte, el Lic. Pablo Agustín Lavigne resaltó el rol de la empresa en el nuevo paradigma productivo:

“Bionbax es un ejemplo de cómo la innovación y el conocimiento pueden transformar la matriz productiva argentina. Desde el Ministerio vamos a acompañar este tipo de iniciativas que generan empleo de calidad y valor agregado en nuestras economías regionales”.

También participó de la visita Alejandro Estévez, directivo de la Cámara de Exportadores de Rosario, quien destacó la relevancia de la articulación público-privada para potenciar la inserción internacional de las PyMEs santafesinas.

La visita culminó con una recorrida por los laboratorios y la nueva planta de fermentación, donde el Secretario pudo observar los avances tecnológicos y la capacidad productiva de Bionbax.

Un momento clave para Bionbax

La empresa se encuentra en plena etapa de lanzamiento de su producción a escala industrial, consolidando una solución sustentable frente a los plásticos tradicionales. Desde Roldán, Bionbax demuestra que es posible transformar commodities como la soja en tecnología de exportación y valor agregado, aportando innovación argentina al mundo.