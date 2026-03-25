Escruche en importante estudio contable de la ciudad: causaron destrozos y robaron elementos de alto valor

El pasado domingo por la madrugada, Estudioa, dedicado a tareas administrativas, financieras y contables, sufrió un escruche en sus oficinas ubicadas en las inmediaciones de Bv. San Martín y Sargento Cabral.

“Estamos consternadas. Advertimos que el servidor del estudio estaba apagado por un aparente corte de luz, lo cual no resultaba sospechoso inicialmente, dado los reiterados problemas con el suministro. Sin embargo, al persistir el mismo nos llegamos al lugar y quedamos impactadas al encontrar la puerta trasera violentada y todo revuelto en el interior”, relató en diálogo con El Roldanense Adriana Serki, una de las socias del estudio.

Los delincuentes habrían cortado el suministro eléctrico con anticipación, luego intentaron forcejear varios de los ingresos del lugar. “Creemos que ingresaron por un terreno lindero por Sargento Cabral y las vías del ferrocarril. Estamos en plena zona céntrica comercial de la ciudad, frente a la Municipalidad, pero la oscuridad y la fácil accesibilidad a ese sector es notoria”, advirtió. “Revolvieron todo lo que encontraron, causaron varios destrozos y robaron elementos costosos para el funcionamiento normal y habitual del estudio”, comentó la contadora.

“Aún se están investigando y reconstruyendo los hechos. Tenemos la sospecha y la convicción que este robo no fue al azar sino que fue premeditado. No obstante esto, algunos comercios cercanos y vecinos intentaron brindarnos toda la información posible, y resaltamos también el accionar de la Policía quienes están haciendo las averiguaciones e investigaciones del caso para poder dar finalmente con los delincuentes”, explicó Serki.

“Estamos trabajando en este lugar desde hace más de 20 años. Nuestros clientes y vecinos se solidarizaron por el hecho, tenemos una relación dinámica muy cercana con cada uno de ellos y agradecemos los mensajes de apoyo recibidos en esta situación”, concluyó.