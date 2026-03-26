Mes de la Mujer en Roldán: convocan a una jornada de cine debate y exposición artística en la Sala Italia

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer (8M), la Municipalidad de Roldán invita a la comunidad a participar de una jornada de cine debate y exposición de arte. El encuentro tendrá lugar este viernes 27 de marzo, a las 18:00 horas, en las instalaciones de Sala Italia.

La actividad central consistirá en la proyección y posterior debate de la película “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi. A través de esta pieza cinematográfica, se busca generar un espacio de reflexión colectiva y diálogo sobre las realidades y desafíos que atraviesan a las mujeres en la actualidad.

De manera complementaria, los asistentes podrán disfrutar de una exposición de arte que reúne los trabajos realizados por las mujeres que asisten al Taller de Arte Terapia “Tejiéndonos”. Esta muestra pone en valor el proceso creativo y terapéutico de las participantes, visibilizando sus producciones en un ámbito de encuentro comunitario.

La jornada es abierta a todo el público y busca fortalecer los vínculos de integración en la ciudad.