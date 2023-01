Coprol evalúa cortar el suministro a deudores y cobro de tarifas especiales a quienes consuman más

La Cooperativa de agua potable de la ciudad, Coprol, emitió este lunes un comunicado luego de la nota publicada por El Roldanense donde daba cuenta de quejas permanentes de usuarios de diferentes barrios acerca de poca presión en sus domicilios, así como de la falta de atención a la hora de hacer reclamos.

Así, no sólo pidieron un uso racional del fluido sino que explicaron la situación en la que se encuentra actualmente la firma: “En el caso de la napa del casco urbano se sacan 10.800.000 litros de agua por día para 5000 usuarios, un promedio de 2000 litros de agua por usuario, cuando lo estipulado son 800 litros, esta misma situación, en mayor o menor escala, la vemos reflejada en las napas de cada barrio”.

“Es una temporada donde la seguía no dio tregua, hay pozos deprimidos, otros pozos están secos. Además se sumaron los problemas que nos ocasiona la EPE con las constantes bajas de tensión. Desde la Cooperativa estamos trabajando más que nunca para asegurar el servicio. Pero el mal uso del agua depende de todos y cada uno de nosotros”, agregaron.

“La gente habitualmente riega, lava sus autos con el agua de la red y en esta época del año se suma la gente que rellena las piletas mientras pasa el filtro. Otras familias llenan sus piletas cada fin de semana en vez de invertir en productos para mantenerla. Y en muchos casos, ni siquiera cumplen con la condición obligatoria de tener un reservorio domiciliario de agua (tanque de agua)”, sostuvieron.

Asimismo, también hicieron un mea culpa y reconocieron estar “sobrepasados” para cubrir la gran demanda que en esta época del año hay en la ciudad: “La cooperativa no puede fomentar el mal uso del usuario. Actualmente estamos sobrepasados en la captación que tenemos y para cubrir esa demanda, deberíamos hacer no menos de 40 perforaciones nuevas. Hace un tiempo, lo hicimos a modo prueba, en TDS 2 y solo sirvió para que la gente que se cuidaba deje de hacerlo y se duplicó el consumo. No podemos seguir perforando la Napa para que la gente derroche el agua que es potable”, contaron.

“Lo que se resolvió es poner en funcionamiento el tanque de agua del centro. Esto requiere una inversión de 7.000.000 de pesos y nos va a permitir que en los horarios pico tengamos una reserva de 360.000 litros de agua para poder aguantar la demanda durante el día con mayor presión”, informaron.

Por otra parte, señalaron que están evaluando el corte del suministro a las personas que no tengan al día sus boletas “y que por lo general son las que hacen el uso inadecuado del agua”. Otra posibilidad que están evaluando es la de empezar a cobrar una tarifa diferencial para aquellos usuarios que utilicen más de 12.000 litros y que cada 1000 litros sea más cara.

“Si bien esto alguna vez fue implementado, se modificó por que el Enrres es un socio de la Cooperativa en tema de la facturación y no de la cobranza y se lleva el 3% de lo que se factura. Al facturar y no cobrar terminamos desfinanciando la Cooperativa. Cuando la situación de cobranza se normalice la idea es retomar el cobro con tarifa diferencial”, aclararon.

Atención y reclamos

La queja de usuarios no sólo apuntaba a la baja presión sino también a la atención deficitaria. Sobre ese tema, puntualizaron: “Con respecto a la atención y a los reclamos, podemos asegurar que los que son cargados en nuestra página son solucionados dentro de las 24 horas. Y para quienes no tienen acceso a Internet, la oficina está abierta de Lunes a Viernes, además están las guardias telefónicas las 24 horas del día”.

“Los invitamos a reflexionar sobre toda esta información teniendo en cuenta que el agua es un recurso natural y debemos cuidarlo entre todos”, finalizaron.