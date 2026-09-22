Discutieron en una plaza de Roldán, uno apuñaló a otro y ahora detuvieron a dos involucrados en el hecho

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a dos hombres en el marco de una causa por lesiones graves dolosas iniciada tras una agresión ocurrida en la ciudad de Roldán.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal del Departamento Operativo de Investigaciones en dos domicilios: uno ubicado en Laprida al 5000, de Rosario, y otro en Echagüe al 900, de Roldán. Como resultado, fueron detenidos Facundo H., de 37 años, y Marcelo B., de 53, por disposición de la Fiscalía interviniente.

La investigación comenzó el pasado 20 de septiembre, cuando la PDI tomó conocimiento de un episodio ocurrido en una plaza situada en inmediaciones de Echagüe y Salta, en Roldán.

Según la información reunida hasta el momento, un hombre se había dirigido al lugar para acompañar a su sobrino, quien había sido citado allí. En ese contexto se habría iniciado una discusión entre varias personas. Durante el enfrentamiento, uno de los involucrados habría utilizado una cuchilla y provocado una herida en el abdomen a la víctima.

A partir de las tareas investigativas realizadas, los agentes lograron identificar a personas presuntamente vinculadas con el hecho y establecer domicilios relacionados con la causa. Con esos elementos, se solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron dos cuchillas, dos teléfonos celulares y un automóvil. Todos los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía.

La investigación continúa bajo las directivas de la fiscal Guillermina Lavarra.