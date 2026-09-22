Piden cadena perpetua para quienes mataron a sangre fría al roldanense Ariel Simoncini

Este martes comenzó en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio oral por el crimen de Ariel del Luján Simoncini, el roldanense asesinado durante una emboscada montada a partir de una falsa operación de compraventa a través de Marketplace. En el banquillo se encuentran Cristian L. y Emanuel V., para quienes la Fiscalía Regional 2 solicita la pena de prisión perpetua.

El tribunal está integrado por los jueces de Primera Instancia Eleonora Verón, Rafael Coria y Paola Aguirre, mientras que la acusación está a cargo de la fiscal Carla Ranciari. El debate también incluye el homicidio del arquitecto Joaquín Pérez, ocurrido en 2021, y otro robo investigado bajo una modalidad de engaño similar.

Una falsa compra que terminó en una emboscada mortal

Según la acusación fiscal, el crimen de Simoncini ocurrió el 7 de enero de 2023, alrededor de las 16, en la zona de Matheu y Zelaya, en Rosario. La víctima había sido atraída hasta ese lugar mediante la publicación de una motocicleta que era ofrecida engañosamente a través de Marketplace.

Simoncini llegó al punto acordado llevando dinero en efectivo para concretar la supuesta compra. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, detrás de la operación existía un plan para apoderarse del dinero mediante el uso de armas de fuego.

Siempre según la acusación, Cristian L. llegó al lugar junto a otras tres personas distribuidas en dos motocicletas. Allí abordaron a Simoncini y, con el objetivo de concretar el robo, le efectuaron dos disparos de arma de fuego. Uno impactó en la zona frontal de la cabeza y otro en el lateral izquierdo del tórax.

Las heridas provocaron la muerte de Simoncini en el lugar. Tras el ataque, los agresores escaparon con el dinero que llevaba la víctima. La Fiscalía sostiene que las personas involucradas cumplieron distintos roles dentro de una maniobra previamente organizada.

El engaño habría sido coordinado desde la cárcel

La investigación sostiene que Emanuel V., quien se encontraba privado de su libertad, habría tenido participación en la coordinación de la falsa operación que terminó con el homicidio. El contacto con Simoncini se habría realizado mediante una publicación en Marketplace y posteriores comunicaciones para concretar el encuentro.

Por este hecho, Cristian L. enfrenta una acusación por homicidio calificado criminis causa agravado por el uso de arma de fuego y robo calificado, mientras que Emanuel V. está acusado de homicidio doloso calificado criminis causa y robo calificado. Para ambos, la fiscal Ranciari adelantó un pedido de prisión perpetua.

Uno de los acusados también está señalado por otro homicidio

El juicio también aborda el crimen de Joaquín Pérez, ocurrido el 19 de octubre de 2021 en Rosario. Según la Fiscalía, Pérez fue abordado cuando intentaba guardar su Renault Clio en el garaje de su vivienda. Al resistirse al robo del vehículo, recibió disparos que le provocaron heridas mortales.

Cristian L. está acusado de haber participado en aquel episodio junto a otra persona que todavía no fue identificada. De esta manera, el actual debate reúne dos homicidios ocurridos durante robos y tiene a Cristian L. como acusado en ambos casos.

Emanuel V., además, está acusado por otro robo cometido en enero de 2023 bajo una mecánica de engaño. De acuerdo con la imputación, una víctima fue contactada mediante un perfil falso de Facebook con una supuesta oferta para vender dólares y posteriormente fue asaltada.

El proceso judicial que comenzó este martes buscará ahora determinar las responsabilidades penales de los dos acusados. La Fiscalía ya anticipó que, al momento de formular su pedido de pena, reclamará prisión perpetua para ambos.