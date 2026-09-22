La Ciudad

Pedretti y Mateo proponen extender el tiempo del semáforo de Ruta 9 y calle Buenos Aires

El pedido es particularmente para los vehículos que circulan por Buenos Aires en sentido ascendente hacia Ruta 9.

22 DE septiembre DE 2026

Los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo, presentarán este martes un proyecto mediante el cual solicitan al municipio que evalúe y disponga la extensión del tiempo de habilitación del semáforo ubicado en la intersección de Ruta Nacional 9 y calle Buenos Aires, particularmente para los vehículos que circulan por Buenos Aires en sentido ascendente hacia Ruta 9.

A esta situación se suma el impacto de los trabajos de reparación que se están llevando adelante sobre la Ruta Nacional A012, que generan un incremento del flujo vehicular y repercuten directamente sobre las arterias paralelas a esa traza. En este contexto, desde el bloque señalan que se registra una mayor demanda de circulación en el cruce de Ruta 9 y Buenos Aires, especialmente entre quienes necesitan incorporarse a la ruta desde esa calle.

Por este motivo, Pedretti y Mateo solicitan que se evalúe una adecuación de los tiempos semafóricos que contemple las actuales condiciones del tránsito y el incremento de circulación producido por las obras en la A012.

“Con esta propuesta buscamos dar respuesta a una situación concreta que hoy afecta la circulación diaria, adecuando los tiempos del semáforo a la realidad del tránsito y contribuyendo a una circulación más ágil y segura”, señalaron los ediles

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