Pedretti y Mateo proponen extender el tiempo del semáforo de Ruta 9 y calle Buenos Aires

Los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo, presentarán este martes un proyecto mediante el cual solicitan al municipio que evalúe y disponga la extensión del tiempo de habilitación del semáforo ubicado en la intersección de Ruta Nacional 9 y calle Buenos Aires, particularmente para los vehículos que circulan por Buenos Aires en sentido ascendente hacia Ruta 9.

A esta situación se suma el impacto de los trabajos de reparación que se están llevando adelante sobre la Ruta Nacional A012, que generan un incremento del flujo vehicular y repercuten directamente sobre las arterias paralelas a esa traza. En este contexto, desde el bloque señalan que se registra una mayor demanda de circulación en el cruce de Ruta 9 y Buenos Aires, especialmente entre quienes necesitan incorporarse a la ruta desde esa calle.

Por este motivo, Pedretti y Mateo solicitan que se evalúe una adecuación de los tiempos semafóricos que contemple las actuales condiciones del tránsito y el incremento de circulación producido por las obras en la A012.

“Con esta propuesta buscamos dar respuesta a una situación concreta que hoy afecta la circulación diaria, adecuando los tiempos del semáforo a la realidad del tránsito y contribuyendo a una circulación más ágil y segura”, señalaron los ediles