Condenaron a 10 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una menor en Roldán

Este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el tribunal integrado por los jueces Pérez de Urrechu, Gonzalo Fernández Bussy y Gonzalo López Quintana condenó a Damián B. a 10 años de prisión efectiva por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravados por la convivencia preexistente con una menor de edad.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal Cecilia Brindisi, quien le atribuyó al condenado haber abusado sexualmente de una menor que era descendiente de su pareja, en el domicilio que compartían en la ciudad de Roldán.

De acuerdo con la investigación, el primer hecho ocurrió el 21 de enero de 2023, alrededor de las 21, cuando el acusado habría aprovechado la ausencia de la progenitora de la víctima. Tras el episodio, la habría amenazado para que no contara lo sucedido.

El segundo hecho se produjo el 3 de febrero de 2023, después de las 22, en la vivienda familiar. En esa oportunidad, según la acusación, el hombre abusó sexualmente de la menor y volvió a amenazarla para que mantuviera silencio.

El tercer episodio ocurrió el 5 de febrero de 2023. Según se estableció durante el juicio, el condenado intentó abusar sexualmente de la víctima, pero la intervención de dos familiares impidió que el hecho se concretara. La menor logró refugiarse en el baño; sin embargo, posteriormente el acusado habría realizado tocamientos contra ella.

La sentencia fue dictada tras el debate oral y público, y establece el cumplimiento efectivo de la pena de 10 años de prisión. La identidad de la víctima se mantiene bajo reserva para proteger sus derechos.