Fuerte accidente sobre la autopista: una camioneta perdió el control y volcó

Una camioneta Toyota Hilux despistó y posteriormente volcó sobre el kilómetro 316 de la autopista Rosario–Córdoba, a la altura de la ciudad de Roldán.

Como consecuencia del impacto, una persona sufrió heridas leves y recibió asistencia médica por parte de una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes para asegurar la zona y asistir a las personas involucradas.

Debido al operativo, el carril rápido de la traza permanece reducido. Se recomienda a quienes circulen por el sector disminuir la velocidad, respetar las indicaciones y conducir con precaución.