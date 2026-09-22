Fuerte accidente sobre la autopista: una camioneta perdió el control y volcó
El hecho sucedió a la altura del kilometro 316. El siniestro tuvo lugar pasadas las 16hs de este martes.
Una camioneta Toyota Hilux despistó y posteriormente volcó sobre el kilómetro 316 de la autopista Rosario–Córdoba, a la altura de la ciudad de Roldán.
Como consecuencia del impacto, una persona sufrió heridas leves y recibió asistencia médica por parte de una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).
En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes para asegurar la zona y asistir a las personas involucradas.
Debido al operativo, el carril rápido de la traza permanece reducido. Se recomienda a quienes circulen por el sector disminuir la velocidad, respetar las indicaciones y conducir con precaución.