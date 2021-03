El aborto legal desató un fuerte cruce entre Pedretti y Alfonso en el inicio de sesiones

Tal como lo había hecho hace dos años cuando se empezaba a hablar a nivel nacional de legalizar el aborto, el intendente José Pedretti asentó su posición respecto al tema en el inicio de sesiones del Concejo. Esta vez, lo hizo sobre la base de la acción declarativa de inconstitucionalidad de la Ley (que presentó y que la Justicia desestimó) y afirmó que este martes presentó la apelación al fallo de la Jueza Aramberri, tal como ya había adelantado.

Pero el punto álgido de su alocución llegó cuando aclaró que el Dr Roberto Cerana (que representa a Pedretti en la causa) hace su trabajo de forma gratuita “porque es un defensor de la vida”, en respuesta a un pedido de informes que había presentado en el Concejo el Frente Roldanense, con el objetivo de saber de qué manera se sustentaba esa presentación judicial.

Si bien no es algo que suela suceder en los inicios de sesiones, la edil Jorgelina Alfonso se sintió aludida en las palabras de Pedretti y decidió intervenir a viva voz: “No estuve en 2013 y no me siento representada. Y tengo una claridad que no se llama doble moral, no mezclo la cuestión política con otros cargos que tengo a nivel educativo. Tengo una posición como mujer”, manifestó.

“Como cristiana y católica lo digo, Dios da el libre albedrío y es la decisión personal de cada mujer de decidir sobre su propio cuerpo. De manera formal presentamos el pedido de informes como nos corresponde desde lo institucional, y vamos a ver pedir mas allá de lo verbal, una respuesta por escrito”, aclaró sobre sus intenciones de conocer la manera en que se solventa económicamente la presentación judicial.

El tema es álgido en cualquier ámbito que se trate y el Concejo no fue la excepción, así como tampoco lo será la campaña electoral que se avecina.

El momento del cruce: