El festejo de un excombatiente roldanense: “Estos jugadores son soldados como los que tocó tener en Malvinas”

Los festejos tras el enorme triunfo de la Selección Argentina tuvieron todo el color que una semifinal mundial y la reminiscencia histórica del partido ameritaba. La fiesta duró varias horas y hasta se escuchó la Marcha de las Malvinas en un parlante. En medio de la multitud estaba alguien que lo celebró por partida doble, el ex combatiente Hever Torres, quien recibió muchos pedidos de fotos.

“Me siento reconocido como veterano de Malvinas”, describió Hever en charla con El Roldanense. “Me crié jugando a la pelota hasta altas horas de la noche. Somos un país futbolero. No necesito que un hijo mío pise las islas con un fusil. Si tenemos a los gladiadores de la Selección, para qué más”, contó emocionado. “Quisieron que nuestro país fuera español, francés, inglés, pero siempre seremos argentinos. Este fue un hermoso día”, narró.

El reconocimiento llegó hace muchos años y tiene incluso más valor tras esta épica futbolera. “Cuando volví de la guerra nos discriminaron mucho, éramos los loquitos. Me chocó tanto que tuve tres intentos de suicidio, me cerraban las puertas de todos lados”, recordó. “Mas allá de haber pisado Malvinas, de haber visto a nuestra enseña patria flamear allá, me puedo morir tranquilo porque juramos dejar la vida por Argentina. Dejamos todo allá”, manifestó.

Y antes de compartir las fotos que se sacó en medio de la avenida San Martín, cuando todo era alegría, explicó qué significa la victoria argentina: “El mundo se está dando cuenta de lo que representan las Malvinas para el pueblo argentino. Estos chicos dejaron una parte de su vida en este partido, son soldados que me hubiese gustado tener conmigo, como los que me tocó tener”.