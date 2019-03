Empezaron las obras en el inmueble que ocuparán los nuevos cursos de secundaria

“Ayer (por el martes) comenzaron las obras”, dijo la concejal Susana Abo Hamed al referirse este miércoles a la situación que se generó en la ciudad con los dos nuevos cursos de secundaria que habilitó el Ministerio de Educación y que no cuentan con un lugar físico propio para comenzar el ciclo lectivo 2019.

El lugar que ya entró en refacciones es el inmueble donde comenzó a funcionar el jardín Huellitas ubicado frente al Tribunal de Faltas. Según señaló el intendente José Pedretti los trabajos de infraestructura que se requieren son sencillos aunque llevarán “unos 20 días”, en tanto que los cargos y el mobiliario ya están confirmados por parte de la Provincia.

Esto implica que los chicos estarán al menos hasta mediados de abril dando clases en el SUM, donde hoy se encuentran transitando una etapa de adaptación junto a otros cursos de la Técnica 643, colegio del cual dependen los dos nuevos cursos aunque no serán de terminalidad técnica.

El senador departamental Armando Traferri aprovechó su visita a la ciudad para también poner en agenda la cuestión educativa. El legislador es autor de un proyecto para crear una nueva secundaria pública en la ciudad que en diciembre pasado logró media sanción. “Deberíamos retomar conversaciones para lograr el compromiso y que en 2020 se inicie”, señaló.

“La provincia está llegando tarde en función de la demanda, a veces no se tiene idea de la dimensión en la que creció Roldán en los últimos años. En 2006 donamos las tierras para un nuevo secundario público, no es que no vimos el problema. Si no hubiésemos pedido como plusvalía al loteador de Tierra de Sueños 3 que construya una escuela, hubiésemos sido improvisados. Vamos a apoyar al Gobierno Provincial en todo lo que necesiten y vamos a tratar que no quede ningún chico sin educación”, cerró Pedretti.