La Ciudad

“En grave estado y entrando al quirófano”: el parte del HECA sobre el motociclista accidentado en ruta 9

El hecho se produjo en horas del mediodía de este viernes, en el ingreso al barrio Punta Chacra.

27 DE marzo DE 2026

El conductor de una moto que colisionó con una camioneta sobre ruta 9 fue trasladado en código rojo al HECA de Rosario.

Según información a la que accedió El Roldanense, en contacto directo con personal del nosocomio, el damnificado “se encuentra en grave estado y estaba entrando al quirófano”, pasadas las 16 horas.

También registraba múltiples traumatismos en cráneo, abdomen, tórax y miembros.

El hecho se produjo en horas del mediodía de este viernes, en el ingreso al barrio Punta Chacra.

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