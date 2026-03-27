“En grave estado y entrando al quirófano”: el parte del HECA sobre el motociclista accidentado en ruta 9

El conductor de una moto que colisionó con una camioneta sobre ruta 9 fue trasladado en código rojo al HECA de Rosario.

Según información a la que accedió El Roldanense, en contacto directo con personal del nosocomio, el damnificado “se encuentra en grave estado y estaba entrando al quirófano”, pasadas las 16 horas.

También registraba múltiples traumatismos en cráneo, abdomen, tórax y miembros.

El hecho se produjo en horas del mediodía de este viernes, en el ingreso al barrio Punta Chacra.