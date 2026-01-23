En venta: casa de 3 dormitorios en Acequias del Aire, Roldán
Toda la info, fotos y precio, a un click
Ahora Negocios Inmobiliarios tiene en venta Casa de 3 dormitorios en Acequias del Aire, Roldán.
De fácil acceso, entorno tranquilo, esta propiedad ofrece comodidad y funcionalidad en cada uno de sus espacios.
Distribución: en la planta baja 1 dormitorio, baño completo, cocina integrada al livibg comedor, lavadero. Plata alta; dos dormitorios( uno con vestidor y baño).
Exterior: galería con parrillero, piscina, baño auxiliar y depósito. Jardín forestado. Cochera pasante para dos autos.
Precio: u$s145.000
🙋🏼♀️𝑴𝒂. 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒅𝒂
𝑨𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑰𝒏𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂
📲 341 – 3410501