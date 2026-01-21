En venta: lote apto comercial o vivienda en uno de los barrios con mayor proyección de Funes
VENTA lote – Funes Norte
Superficie: 652 m²
Frente: 15 m
Fondo: 43.5 m
Lote apto comercial o vivienda. Escritura inmediata
Cuenta con pilar de luz con trifásica y perforación con bomba de agua.
Ubicación: sobre Av. Jorge Obeid (pavimentada), entre Hipólito Yrigoyen y Pres. J.D. Perón, en el barrio Funes Norte, a una cuadra del Barrio Cerrado Vida Green.
Características del barrio:
Uno de los desarrollos con mayor crecimiento y proyección de la ciudad de Funes. El barrio Funes Norte se caracteriza por su entorno tranquilo, seguro y familiar, ideal para quienes buscan calidad de vida a pocos minutos de Rosario. Cuenta con calles anchas, forestación planificada y acceso a todos los servicios esenciales como luz, agua corriente, gas natural y red cloacal en desarrollo.
Usd 54.000
Para coordinar una visita:
📲 3417 801000
Marca Negocios Inmobiliarios
Carballo 112, Rosario
CI Mat 2005 Mauro Orsatti