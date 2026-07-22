Este jueves comienzan a reparar la A012: los desvíos y puestos de control que habrá en la traza

El gobernador Maximiliano Pullaro firmará este miércoles con el Gobierno Nacional el convenio de traspaso de obras y mantenimiento de la Ruta A012 -vital para todo el cordón industrial por su intenso tránsito de camiones hacia los puertos-, y el mismo jueves comenzarán los trabajos.

Según pudo saber El Roldanense, las obras -claves para Roldán ya que incluirían la realización de la rotonda en el cruce con la 9- empezarán en el cruce con la Ruta 34 y avanzarán en dirección sur hacia Roldán. En ese sentido, se establecerán cortes y puestos de control en diferentes puntos.

Como dato importante para quienes transitan esa vía a diario, hay que señalar que desde la 9 hacia la 34 sólo permitirán el paso de tránsito liviano y camiones que vayan al Parque Industrial local. En tanto, en sentido contrario el tránsito estará totalmente interrumpido.

Además, habrá controles de Policía de Seguridad Vial y GUR en A012 y Ruta 9 y en la A012 y el Camino de la Legua norte, durante todo el período en el que duren las obras de este primer tramo.