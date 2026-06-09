Fuerte choque entre un camión y una Ford Ranger en el ingreso a Tierra de Sueños 2: cuatro heridos

Cuatro personas resultaron heridas durante la madrugada de este martes luego de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la Ruta A012 y avenida de las Libertades, en la ciudad de Roldán.

El siniestro se registró cerca de las 2 de la madrugada de este martes y fue atendido por efectivos de la Policía de Acción Táctica. Por causas que son materia de investigación, colisionaron una camioneta Ford Ranger y un camión Mercedes Benz 1635.

La camioneta era conducida por un hombre de 72 años oriundo de Marcos Juárez, quien viajaba acompañado por tres personas de la misma ciudad: una mujer de 69 años, otra de 68 y un hombre de 69 años. Como consecuencia del impacto, los ocupantes del vehículo sufrieron diversas lesiones.

Según informaron fuentes policiales, una de las mujeres presentó traumatismos en la zona intercostal y una posible fractura de costillas, por lo que fue trasladada en código rojo al Samco local. En tanto, el hombre y la otra mujer sufrieron traumatismos de distinta consideración.

Esta última quedó atrapada dentro del habitáculo de la camioneta, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron tareas de rescate para liberarla y permitir su posterior traslado al centro de salud.

En el lugar trabajaron dos móviles del Sies, cuyos profesionales brindaron asistencia médica a los heridos.

El conductor del camión, un hombre de 50 años domiciliado en Cañada de Ucle, fue demorado mientras avanzan las actuaciones para determinar la mecánica del hecho.Ambos vehículos fueron secuestrados por disposición de la investigación.