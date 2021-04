Gracias a la solidaridad lograron costear la subrogación de vientre y este lunes nació su hijo

A Marta Salguero y Hernán Pini Pineda la felicidad no les entra en el cuerpo: tras muchos años de lucha por lograr ser padres, este lunes nació Bastián. Fue gracias a la subrogación de vientre, un costoso tratamiento al que pudieron acceder gracias a la solidaridad de los roldaneneses y de los habitantes de otras localidades vecinas que al conocer su caso participaron activamente de rifas y otras movidas que la pareja realizaba con el fin de reunir el dinero.

Bastián llegó en el Hospital Centenario y pesó 2,480. Debió quedarse unos días en NEO pero este este miércoles los tres ya estaban felices en su casa de Roldán. Los vecinos los recibieron con carteles y el momento de emoción fue más pleno aun. “Estamos en casa con todos los cuidado, mimándolo mucho, dándole mucho amor pero él nos gana, nos esta dando más a nosotros”, contó Marta a El Roldanense.

“Estamos muy muy felices y sobre todo muy agradecidos por toda la ayuda recibida por la gente de Roldán, San Lorenzo, Santa Fe y Rosario. Cuando en su momento tuvimos que hacer rifas y por las redes se viralizó nuestro caso y recibimos mucha ayuda y gracias a eso pudimos lograr tener a nuestro bebé hoy en brazos”, recordó muy emocionada la reciente mamá.

“Para completar el tratamiento nos faltaba plata y muchas veces nos frustramos pero seguimos adelante. Fue un camino difícil y duro pero si pensábamos en el sueño no hay nada imposible. El no nunca estuvo en nosotros, nunca aceptamos un NO, siempre supimos que de algún modo tenía que ser y acá estamos los tres en casita”, agregó.

La mujer que gestó a Bastián es familiar de Marta pero prefiere mantenerse en el anonimato, sin embargo, el agradecimiento será eterno: “Ella no quiere que digamos quién es pero si no hubiese sido por ella hoy no tuviésemos a Bastián en brazos, asique estamos eternamente agradecidos”, manifestó.