In fraganti: dos hombres y un menor de edad quedaron filmados pintando con aerosol y terminaron demorados

Un operativo coordinado entre la Central de Monitoreo Municipal, la Guardia Urbana, personal de la Comisaría 6° y el Comando Radioeléctrico permitió identificar y detener a dos hombres que realizaban pintadas y daños sobre espacios públicos y privados en distintos sectores de la ciudad. Un tercer involucrado, menor de edad, también fue identificado durante el procedimiento.

El hecho se registró en horas de la madrugada, cuando operadores de la Central de Monitoreo detectaron a tres masculinos recorriendo distintos puntos de la ciudad, revisando contenedores y realizando pintadas sobre cartelería, frentes de locales comerciales y viviendas particulares.

A partir de la visualización de las cámaras de seguridad, se inició un seguimiento en tiempo real de los individuos y se dio inmediato aviso al sistema de emergencias 911. Durante el monitoreo se observó que los sujetos se desplazaban por la zona de López y Brown, perdiéndose momentáneamente el contacto visual al cruzar calle San Juan con dirección norte.

Ante esta situación, se coordinó la intervención de móviles de la Guardia Urbana para mantener la localización de los sospechosos. Minutos después, uno de los móviles logró ubicarlos en la zona de Independencia y Jujuy. Gracias al seguimiento permanente desde la Central de Monitoreo se pudo advertir que uno de los individuos continuaba por calle Independencia hacia el norte, mientras que los otros dos ingresaban a un domicilio ubicado en la intersección de Las Heras y Gálvez.

Con la información aportada en tiempo real, personal policial logró interceptar al primero de los involucrados cuando se desplazaba por calle Independencia. Posteriormente, tras una vigilancia discreta en el domicilio donde permanecían los otros dos sujetos, se observó que uno de ellos abandonó el lugar y comenzó a desplazarse por calle Las Heras hacia el sur.

Nuevamente, mediante el seguimiento de las cámaras y la coordinación entre los distintos actores intervinientes, se informó su recorrido a las fuerzas de seguridad, que lograron interceptarlo en la intersección de Belgrano y Tucumán.

Los dos mayores de edad fueron trasladados a la Comisaría 6° para la realización de las actuaciones correspondientes, mientras que el tercer involucrado fue identificado como menor de edad.

Desde la subsecretaria de Seguridad y Control, destacaron la importancia del trabajo conjunto entre la tecnología de videovigilancia, la Guardia Urbana y las fuerzas policiales, una articulación que permitió actuar con rapidez y obtener resultados positivos ante hechos que afectan tanto a espacios públicos como a propiedades privadas.

Se solicita a la ciudadanía tomar conciencia sobre los perjuicios que estas acciones generan y reforzar el compromiso con el cuidado del patrimonio común. Asimismo, se convoca a los vecinos a denunciar este tipo de hechos llamando al 911, al 5299300 (COM) o a través del programa Ojos en Alerta, ante cualquier acto vandálico del que sean testigos, contribuyendo así a la protección y preservación de los espacios que nos representan como comunidad.

El video: