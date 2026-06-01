La Universidad del Litoral publicó su informe sobre las mejores ciudades para vivir: qué lugar ocupa Roldán

Roldán aparece en el Top Ten de las ciudades con mayor índice de calidad de vida en la provincia de Santa Fe. El dato se desprende del informe elaborado por la Universidad Nacional del Litoral, que basó su análisis en los 50 municipios más poblados de la provincia y construyó su relevamiento a partir de datos extraídos del último censo y otras estadísticas. El ránking es liderado por Funes, con San Carlos Centro y Esperanza completando el podio. Les siguen Cañada de Gómez, Gálvez, Armstrong, Sunchales, Roldán (8va), Rosario y El Trébol.

El universo de muestra que se tomó para la medición reúne a 2.836.610 habitantes, es decir el 80% de la población provincial. El índice es denominado “ICV-50 Ciudades de Santa Fe. Hacia un desarrollo urbano armónico de las ciudades de la provincia”, y fue realizado por un equipo que lideró Néstor Javier Gómez, investigador del Conicet y profesor de Geografía Urbana en la UNL. Combina cuatro variables elementales como salud, educación, vivienda y servicios, y visibiliza las principales diferencias en las condiciones de vida cotidianas.

Los números que refleja el estudio derivan de los datos correspondientes a los censos realizados por el Indec en 1991, 2001, 2010 y 2022, y se complementan con estadísticas vitales que pertenecen al equipo investigador. Funes estuvo a tope y Roldán superó, por ejemplo, a Rosario, que bajó del segundo al noveno puesto respecto al último informe difundido. Tal como expresó el diario La Capital, el listado de los diez primeros lugares evidencia que “los mejores índices no se encuentran en las ciudades más pobladas, sino en las intermedias del centro y sur de Santa Fe”.

Otras ciudades de gran magnitud cayeron notoriamente en el ránking. La capital provincial, por ejemplo, quedó en el 22° escalón. Rafaela, tanto, cayó al puesto 13°, mientras que Venado Tuerto y Reconquista quedaron 24° y 39° respectivamente. Del informe se desprende la conclusión de que los mejores indicadores de calidad de vida se concentran en esta parte del territorio, mientras que el norte presenta niveles más bajos. Y las localidades emplazadas al oeste provincial tuvieron mejores índices que las situadas al este.