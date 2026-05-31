Roldán: un rosarino quiso evitar el secuestro de su moto, agredió a policías y fue arrestado

Un hombre de 25 años fue aprehendido en la noche del sábado en la ciudad de Roldán luego de protagonizar un incidente con personal policial durante un control de rutina.

Según informó la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, el hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos observaron una motocicleta circulando a alta velocidad en la intersección de las calles Francisco Ramírez y Julio Roca.

Al interceptar el vehículo para identificar a su conductor, los agentes constataron que el motociclista no poseía la documentación obligatoria para circular. Posteriormente, se verificaron los datos personales del conductor y de la motocicleta, una Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos, sin que surgieran impedimentos legales sobre ninguno de ellos.

Sin embargo, cuando los uniformados se disponían a trasladar el rodado al carretón municipal, el conductor adoptó una actitud agresiva e intentó atacar físicamente al personal policial mediante golpes de puño, aunque no logró impactar a ninguno de los efectivos.

Ante esta situación, los agentes procedieron a reducirlo y concretaron su aprehensión. El procedimiento fue trasladado a la Comisaría 6ª de Roldán, donde continuaron las actuaciones correspondientes por el delito de resistencia a la autoridad.

El detenido fue identificado como un joven de 25 años con domicilio en la ciudad de Rosario.