Beneficiarios de Ansés: aumento, aguinaldo y haberes de Junio 2026

Con la llegada de junio, vuelven a actualizarse los haberes que paga ANSES, y este mes con una particularidad: además del aumento mensual, se abona la primera cuota del aguinaldo. La abogada de nuestra ciudad, Evelyn Porcel de Peralta, comparte los datos oficiales para que los vecinos puedan conocer con precisión cuánto cobrarán y cuándo.

Empecemos por el número que más interesa: quienes perciben la jubilación mínima recibirán en junio un total estimado de $674.976,98. Ese monto, más alto que el de otros meses, se explica porque en junio se combinan tres conceptos.

El primero es el aumento mensual, que en junio es del 2,58% —tomando como referencia la inflación de abril— y lleva la jubilación mínima a $403.317,99. El segundo es el bono extraordinario, que se mantiene fijo en $70.000 y se sigue pagando a quienes cobran los haberes más bajos. Y el tercero es el medio aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año, que para quienes cobran la mínima ronda los $201.658,99 La suma de esos tres conceptos es la que da el total.

En el caso de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total estimado a percibir en junio asciende a $553.981,59, sumando el haber actualizado, el bono y el medio aguinaldo. Por su parte, el haber máximo bruto que ANSES abonará este mes será de $2.713.948.

Es importante aclarar que todos estos importes son montos brutos. Sobre ellos se aplican los descuentos de ley, como el aporte a la obra social (PAMI), las cuotas de moratoria previsional por compra de años y, en algunos casos, deducciones por créditos ANSES. Por este motivo, el monto que cada jubilado o pensionado efectivamente reciba puede ser algo menor al aquí informado.

Conviene recordar, además, que el bono de $70.000, al no integrarse al haber previsional, no se computa para el cálculo del aguinaldo: el medio aguinaldo se calcula únicamente sobre el haber mensual, sin incluir el bono.

En cuanto al cronograma de pagos, ANSES comenzará a abonar los haberes a partir del lunes 8 de junio de 2026 para quienes cobran la mínima, iniciando con los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 0. A partir del 23 de junio comenzarán los pagos para quienes perciben haberes superiores a la mínima.

Ese mismo 8 de junio, todos los jubilados y pensionados —sin importar el monto a percibir ni la terminación de su DNI— podrán consultar su liquidación previsional ingresando al portal Mi ANSES, con su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social. Allí podrán ver el monto exacto que van a cobrar, ya con los descuentos aplicados. Es recomendable revisarlo antes de ir al banco, para evitar confusiones o sorpresas al momento del cobro.

Si al revisar la liquidación surgen dudas, diferencias o montos que no coinciden con lo esperado, siempre es aconsejable realizar una consulta profesional para analizar cada situación en forma personalizada. Asimismo, en el canal de YouTube de la Dra. Evelyn Porcel de Peralta (evelynporceldeperaltaabogada) se encuentra disponible un tutorial sencillo, con explicaciones paso a paso, para descargar la liquidación de manera rápida y segura.