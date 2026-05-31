Julia Rosemberg llega a Roldán: la historiadora de Gelatina que incomoda al presente desde la memoria

La historiadora y docente Julia Rosemberg, una de las voces más destacadas del canal de streaming Gelatina, llega por primera vez a Roldán para cerrar el primer bloque del ciclo de conversatorios “50 años después. Puentes entre memoria y futuro”, organizado por Trazando Puentes.

La cita será el jueves 4 de junio a las 18 hs, en Sala Italia — Paseo de la Estación, con entrada libre y gratuita.

Rosemberg presentará la charla “El lado diurno de la dictadura”, una propuesta que corre el foco del relato más conocido sobre el terrorismo de Estado para mirar otra dimensión igual de necesaria: la dictadura también tuvo una cara pública, visible y cotidiana. No fue solo centros clandestinos, represión y desapariciones; también fue propaganda, símbolos, discursos de orden, medios de comunicación, consumo, economía y construcción de consenso social.

La charla invita a pensar cómo esos mecanismos operaron durante la última dictadura cívico-militar y qué marcas siguen activas en la democracia argentina. En ese cruce, Rosemberg propone leer el presente con mirada histórica y abrir preguntas sobre los discursos políticos actuales, incluido el gobierno de Javier Milei, sus formas de construir sentido, disputar la memoria y recuperar símbolos del pasado.

El encuentro forma parte del ciclo impulsado por Trazando Puentes, que comenzó con la charla sobre Malvinas junto a Pablo Garello y continuó con la presentación del libro Conectar en tiempos de pantalla, de Editorial Chirimbote.

Con esta tercera actividad, el ciclo vuelve al corazón de su propuesta: trazar puentes entre memoria y futuro para analizar la historia desde una mirada política, comprender el presente y discutir colectivamente qué democracia queremos construir.