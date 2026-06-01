Bandas en vivo, grupos de ballet y servicio de buffet: se viene una peña folclórica a beneficio de Eliseo en el SUM

Con el objetivo de seguir juntando fondos para el tratamiento que Eliseo necesita realizar en México, su familia organiza un nuevo evento solidario que será abierto a toda la comunidad. El próximo sábado 6 de junio harán una peña folclórica en el SUM del Paseo de la Estación que tendrá una gran cantidad de shows en vivo de música y ballet.

La jornada comenzará a las 18 horas y se extenderá hasta la madrugada del domingo. Entre los artistas que estarán presentes se encuentran los grupos de baile roldanenses “Nuestra Huella” y “Amor por Malvinas”, y otros de localidades linderas como “Huellas Criollas”, “Alma de mi Tierra” y “Raíces”.

También se subirán al escenario los cantantes Juan Manuel Mauro, Sebastián Castellanos, Alejandro Garcilazo y Rubén Lezcano. El valor de la entrada será de $5.000 y, con ella, los asistentes participarán de diferentes sorteos. La peña, además, tendrá servicio de buffet con choripanes, hamburguesas, papas, tortas, bebidas y agua caliente para el mate.

Eliseo, de dos años y medio de edad, nació prematuro y atravesó diferentes complicaciones como el Síndrome de West, que dejó graves secuelas. Iván y Belén, sus padres, necesitan reunir u$d 70.000 para el tratamiento de Cytotron, que consiste en regenerar las neuronas para garantizar una mejor calidad de vida.