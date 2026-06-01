Informe alarmante: entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 viajar en el interurbano aumentó un 994%

El ex diputado nacional Eduardo Toniolli realizó en Funes la primera de una serie de encuentros con medios de prensa de las localidades de la zona metropolitana de Rosario, para exponer un informe del Observatorio Social del Transporte sobre el impacto del aumento de las tarifas del transporte interurbano de pasajeros entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, como consecuencia de la eliminación de los subsidios nacionales. En ese marco presentó alternativas para morigerar los aumentos y evitar lo que definió como “la espiral destructiva que amenaza con llevarse puesta la movilidad del interior del país”.

“Tras la eliminación de los subsidios nacionales al transporte de pasajeros del interior, el gobierno provincial habilitó seis aumentos de tarifas a las empresas de colectivos interurbanos entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, que redundó en una suba del 994,2% del boleto”, señaló Toniolli, y agregó que “eso significa que aumentó tres veces por encima de la inflación y de la variación de los salarios”.

El informe del Observatorio Social del Transporte reseña un aumento de 996,3% del boleto de colectivo entre Funes y Rosario en el período en cuestión (de $319,88 a $3.507), del 1102,9% entre Baigorria y Rosario (de $268,61 a $3.231), y entre San Lorenzo y Rosario de un 1.068,5% por ruta y un 1.170,9% por autopista (de $442,8 a $5.174, y de $555,35 a $7.058, respectivamente).

“Para medir el impacto de estos aumentos en la vida cotidiana de los habitantes de la región, basta con ver que -por ejemplo- para un funense que cobra un salario mínimo y va a trabajar de lunes a viernes a Rosario en colectivo, el gasto en transporte representaba en diciembre de 2023 un 8,31% de su salario y hoy se lleva el 38,64%”, afirmó el dirigente peronista.

“Si a eso le sumamos la caída de las frecuencias, acordada entre el gobierno provincial y las empresas para que cierren los números, vamos a encontrar las razones de la proliferación del transporte ilegal en la región, que se ha convertido en un festival de autos particulares y combis truchas, sin seguridad alguna para el usuario”, amplió Toniolli.

“La otra consecuencia es el impacto recesivo de estas medidas, que al afectar la movilidad resienten la actividad económica de rubros como el comercial, entre otros”, remató Toniolli en relación al diagnóstico efectuado.

En el marco de la conferencia de prensa, Toniolli expuso dos iniciativas que buscan paliar la crisis del transporte interurbano de pasajeros santafesino, ambas presentadas como proyectos por la diputada Lucila De Ponti en la Legislatura provincial: la declaración de emergencia de la actividad (que incluye la ampliación del Fondo Compensador provincial, el otorgamiento de beneficios impositivos y financieros para que las empresas puedan sostener operaciones y renovar las flotas, y la imposición de un tope a los aumentos de tarifas), y una nueva Ley provincial de Transporte Interurbano, que reemplace la vigente (que data de 1935), considerada por los autores como “obsoleta”, “permisiva con las empresas” y “con un control estatal deficiente”.