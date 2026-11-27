Industria de Carcarañá en pleno crecimiento busca administrativo/a financiero/a para sumar a su staff
Toda la info sobre requisitos y dónde enviar CV, en la nota.
Rivessi, industria con sede en Carcarañá en pleno crecimiento abre una búsqueda laboral para sumar a su staff un administrativo/a financiero/a.
Requisitos:
# Formación en Administración, Contabilidad, Economía o Finanzas.
# Experiencia de 3 a 5 años en administración financiera.
# Manejo de bancos, conciliaciones, cuentas corrientes, ECHEQ.
# Excel avanzado, ERP, flujo de fondos e informe de gestión.
MODALIDAD PRESENCIAL / INCORPORACIÓN INMEDIATA
Quienes cumplan los requisitos deben enviar su CV al email recepcion@emmsainoxidables.com.ar indicando en el asunto ADMINISTRATIVO – FINANCIERO