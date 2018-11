“Jamás hubiéramos mirado para otro lado en una situación como esta”

“El mismo sábado de los hechos tomamos nota en el asunto y estuvimos en todo momento junto a la familia de Bonifacia, jamás hubiéramos mirado para otro lado en una situación así”, aseveró contundente la secretaria de Promoción Humana y Comunitaria de la Municipalidad, María del Carmen Ramallo, en diálogo con El Roldanense, sobre el caso de la mujer fallecida el sábado en el marco de un accidente vial en Villa Flores.

Este martes se conocieron declaraciones de familiares de la mujer solicitando ayuda para los gastos de entierro, aunque Ramallo aseveró que el Municipio se hizo cargo del sepelio y se le proporcionó un nicho por seis meses de manera gratuita hasta tanto se defina el destino final de los restos. “Siempre lo hacemos con gente que no tiene recursos”, apuntó.

“Al otro día del sepelio, los familiares vinieron a la Secretaría a firmar los papeles del servicio. Charlamos un largo rato y me mostraron un papel en el que constaba la suma que les costaría el nicho. Les pregunté si lo podían pagar y me dijeron que había gente que los podía ayudar. De todas maneras, les dejé en claro que cualquier cosa que necesiten me lo hicieran saber y que íbamos a estar ahí”, agregó la funcionaria.

“Siempre hubo contacto, nunca estuvieron desesperados sin saber qué iban a hacer con los restos. Cuando se acercaron a la Secretaría también hablamos de la medicación de la hermana discapacitada: les manifesté que íbamos a ver como seguía el tema con el programa Incluir Salud y que me comprometía a gestionar si una de las nenas podía seguir cobrando la pensión de la madre”, completó Ramallo.