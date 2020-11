“La escultura más alta”, otro homenaje para Diego en Roldán

Con la bandera a media asta por los tres días de duelo nacional decretado por el Gobierno Nacional la ciudad rindió homenaje de manera oficial a Diego Maradona tras su fallecimiento. Pero como corresponde a todo ídolo popular las muestras de afecto de parte de sus fanáticos y seguidores empezaron a multiplicarse en todo el mundo y la ciudad no fue la excepción: un mural, casas con banderas, y hasta un rap, a los que ahora se le sumó una escultura.

El encargado de hacerla será el artista local Kita Barrera, según lo anunció en su propio muro de Facebook: “No se nada de pelota ni tampoco sé cómo se juega pero sí se que Diego Maradona me dejó algo allá por el 86 y fue la alegría al pueblo argentino”, rememoró.

“Pasaron muchos años. Hoy a pocas horas de su partida me he dicho porque no, voy a hacer la escultura más alta que tenga el homenaje a Diego Maradona”, anunció. En diálogo con El Roldanense sumó que tendrá 12 metros de alto y que la semana que viene viajará a Buenos Aires para conseguir el aval del Gobierno Nacional.

“La semana que viene me junto con cristina y voy a ver dónde va a estar. Ojalá pueda estar en Roldán, en la autopista o quizás en el cruce de rutas, pero también está la idea de mostrarla en otro punto del país”, proyectó el artista y dejó un boceto: