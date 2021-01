La fiesta con Sergio Torres fue por el cumpleaños de un hijo del Pájaro Cantero: el descargo de su mamá

La fiesta clandestina que se llevó a cabo en una casa de Roldán el pasado fin de semana, y que contó con la participación del cantante de cumbia Sergio Torres, fue hecha por el cumpleaños de Luciano Cantero, hijo de Claudio «Pájaro» Cantero, líder de la banda Los Monos, asesinado en 2013. Así lo informó la madre del joven Lorena Verdún a través de una publicación en Facebook.

Según publicó Rosario 3, desde el Ministerio Público de la Acusación ya cuentan con esta publicación de Lorena Verdún que fue hecha a través de otra cuenta familiar y evalúan formarle causa penal a Luciano, hijo de Lorena y el Pájaro.

En tanto, desde el Juzgado de Faltas local, indicaron a El Roldanense que el festejo no sólo infringe el decreto nacional que prohíbe las reuniones masivas sino también una ordenanza municipal que no permite las fiestas de ese estilo en casas particulares, y la cual estipula multas de hasta 5000 litros de nafta. En ese sentido, la semana que viene los titulares de la vivienda deberán asistir al Juzgado local a hacer su descargo tal como lo indica la Ley.

Según el texto que lleva la firma de Lorena Miriam Verdún, ex esposa de Claudio Cantero, el sábado pasado su hijo Luciano cumplió 18 años y decidieron «festejarlo en familia».

«La casa fue prestada por un amigo del padre de mis hijos, Claudio Ariel Cantero. Después de las 6 es cierto que llegó a brindar un espectáculo Sergio Torres. Tengamos en cuenta que a esa hora ya no hay prohibición de circulación. Para corroborar lo que estoy desmintiendo pueden mirar el famoso video donde se puede ver el espectáculo brindado y es de día», se defendió.

«No fue una fiesta clandestina. ¡Pido encarecidamente que informen bien! El cantante tropical es amigo hace años del fallecido padre de mis hijos, y lo conoce a mi hijo Luciano de bebé», agregó.

La descarga de Lorena Verdún:

Carta a los medios de prensa que siempre están ocupados y preocupados por mi familia:

Yo Lorena Verdún quiero expresar mi descargo, ante las miles de especulaciones que se dijeron por LA FAMOSA FIESTA CLANDESTINA EN LA CIUDAD DE ROLDÁN. Quiero brindar las explicaciones correspondientes.

1) Mi hijo Luciano el día sábado 23/01/2021 cumplió 18 años, decidimos festejarlo en familia hasta las 06 hs porque estamos con restricción sanitaria. ¡La casa fue prestada por un amigo del padre de mis hijos fallecido, Claudio Ariel Cantero! Después de las 06 hs es cierto que llegó a brindar un espectáculo el cantante Sergio Torres. ¡Tengamos en cuenta que a esa hora ya no hay prohibición de circulación! Para corroborar lo que estoy desmintiendo pueden mirar el famoso video donde se puede ver el espectáculo brindado y es de día.

¡¡¡No fue una FIESTA CLANDESTINA!!!! Pido encarecidamente que informen bien!!! El cantante tropical es amigo desde años del fallecido padre de mis hijos, y lo conoce a mi hijo Luciano de bebé.

Aclarada la situación…ahora quiero pedirle yo a la vice gobernadora Alejandra Rodenas que aclare por qué un famoso personaje que está sindicada como asesino, como un montón de cosas que son hechos ilícitos…a ella la nombra este tipo, porque la vice gobernadora asistió a un allanamiento dónde fue de público conocimiento? Claro comprendo!! Ella es una ex jueza y es la vice gobernadora de Santa Fe, y yo soy la peor porquería delincuente que existe en Rosario.

También quiero preguntar, cuando falleció Diego Armando Maradona hubo una convocatoria de publico masiva,que duró 24 hs nadie pagó multa y a nadie se le dijo nada!!! Mientras que a nosotros las personas común,no podemos festejar un cumpleaños porque nos roban la plat. sutilmente con una multa de contravención.

Mientras los gastronómicos no pueden abrir libremente sus locales y no pueden los empleados llevar el pan a sus hogares, y arman actos políticos marchas masivas etc, etc, etc..

Es fácil pegarme a mi! Soy la escoria de la sociedad no? Pero conmigo tapan por ejemplo lo del senador Traferri, lo de la vice gobernadora y tanta putrefacción más.

Yo a la multa la voy a pagar, pero también quiero que los delincuentes con poder paguen como yo.

Dejen de meter en una picadora de carne a mis hijos, a mi familia!!

Muchas gracias

Lorena Miriam Verdún