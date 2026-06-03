Once años después: la violencia también es no poder elegir

Por: La Corriente Mujeres Roldán

Hace once años miles de mujeres salimos a las calles bajo una consigna que marcó un antes y un después en la vida pública argentina: Ni Una Menos.

Aquella movilización permitió visibilizar las formas más extremas de violencia contra las mujeres, pero también abrió una discusión más profunda sobre las condiciones materiales, sociales y culturales que sostienen las desigualdades.

Once años después, los desafíos siguen vigentes.

La violencia no se expresa únicamente a través de la agresión física. También aparece cuando las condiciones de vida obligan a callar, aceptar situaciones injustas o renunciar a proyectos personales para garantizar la propia subsistencia.

Aparece cuando la autonomía económica se vuelve inaccesible para amplios sectores de mujeres. Cuando sostener convicciones tiene consecuencias que no todas están en condiciones de afrontar. Cuando el cuidado, el trabajo y las responsabilidades cotidianas dejan cada vez menos margen para construir un proyecto de vida propio.

En los últimos años, además, asistimos al crecimiento de discursos que buscan desacreditar las luchas de mujeres y diversidades, cuestionar derechos conquistados y presentar las demandas de igualdad como privilegios. Estas narrativas encuentran especial impacto entre las juventudes y se potencian en entornos digitales donde la violencia simbólica y los discursos de odio adquieren nuevas formas de circulación.

Por eso, a once años de Ni Una Menos, creemos necesario ampliar la conversación.

No se trata solamente de contar femicidios. Se trata también de preguntarnos qué condiciones tenemos hoy las mujeres para estudiar, trabajar, participar políticamente, construir autonomía y proyectar un futuro con dignidad.

Porque una sociedad más justa no es solamente aquella que combate la violencia cuando ocurre. También es aquella que crea las condiciones para que ninguna mujer tenga que elegir entre su voz y su sustento.

La Corriente Mujeres Roldán

3 de junio de 2026